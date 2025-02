Nella notte, intorno alle 3:30, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Reggio Emilia, allertati dal 112 attivato da un istituto di vigilanza privata, sono intervenuti in via Kennedy per effettuare un sopralluogo a seguito di un furto presso un bar della zona. Dalle prime ricostruzioni si è accertato che ignoti hanno utilizzato un tombino per infrangere la parte bassa della porta d’ingresso del locale, riuscendo così a introdursi all’interno. Una volta dentro, i malviventi hanno sottratto il fondo cassa, ammontante a circa 500 euro, prima di dileguarsi. Le indagini sono in corso.

Prima del furto al Bar Fiat, precisamente alle precedenti ore 2:15, probabilmente gli stessi ladri avevano tentato di introdursi al Virgin Bar sempre in via Kennedy a Reggio Emilia, desistendo e dandosi alla fuga dopo aver forzato la porta, probabilmente a causa dell’attivazione dell’allarme. I Carabinieri hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.