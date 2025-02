Tragedia sfiorata sul monte Cusna, dove questa mattina una valanga ha travolto due persone che facevano parte di una spedizione di quattro giovani escursionisti, tre ragazzi e una ragazza: i due stanno bene.

Il gruppo composto dai 4 scialpinisti reggiani, stava risalendo la pista della ex seggiovia Pianelli. In prossimità dell’arrivo, a quota tra 1750 mt sotto al lago Saporito, è avvenuto il distacco della valanga che li ha travolti. Due di questi sono rimasti sepolti per metà e sono riusciti ad attirare l’attenzione di un altro gruppo che si trovava lì vicino che è intervenuto dando dapprima l’allarme ai soccorsi e successivamente aiutando i giovani ad uscire dalla neve.

Sono poi iniziate le operazioni di ricerca tramite dispositivo Artva dei due compagni che erano rimasti completamente sepolti. A seguito dell’allarme sono giunti celermente sul posto i tecnici del SAER, che si trovavano in zona, ed hanno prestato i primi soccorsi ai pazienti, riscaldandoli con indumenti asciutti e valutando le condizioni fisiche che fortunatamente sono state valutate buone.

Poco dopo sul posto è giunto il gatto delle neve a disposizione degli impianti che ha caricato a bordo i due pazienti per portarli a valle dove l’ambulanza li ha presi in carico accompagnandoli all’ospedale di Castelnuovo nè Monti per gli accertamenti del caso. Gli altri due scialpinisti invece sono stati acondotti dai tecnici del SAER fino alla macchina.

De Pascale: “Voglio complimentarmi con i volontari del Soccorso alpino e con quanti contribuiscono a rendere sicure le nostre montagne”

“Voglio complimentarmi con i volontari del Soccorso alpino e speleologico dell’Emilia-Romagna e con tutti coloro che con prontezza e professionalità hanno evitato stamattina una tragedia sul Cusna, contribuendo a salvare due giovani escursionisti travolti da una valanga. Ringrazio loro e quanti partecipano ogni giorno a rendere più sicure le nostre montagne”.

Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, che si è congratulato con il corpo del Club alpino italiano per la tempestività nell’intervento che ha permesso che una brutta avventura finisse bene.