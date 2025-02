Un’esplorazione artistica di Santa Croce con Roberto Abbiati, attore, musicista e illustratore. Lunedì 10 e martedì 11 febbraio (dalle 9 alle 16) il quartiere ospita “Tra muri e strade”, un’iniziativa culturale aperta al pubblico per riscoprire il territorio attraverso il disegno, la fotografia e il racconto. L’evento, a partecipazione gratuita, si inserisce nel progetto Supercultura.

Abbiati guiderà una camminata per le strade del quartiere, durante la quale saranno raccolte storie, scatti fotografici e schizzi ispirati dai dialoghi con gli abitanti. Le opere grafiche nate dal progetto saranno esposte a giugno ai Chiostri di San Pietro come parte dell’evento conclusivo del percorso culturale Supercultura. Successivamente, queste opere viaggeranno nei luoghi del quartiere, trasformandosi in un patrimonio condiviso e diffuso tra la comunità

Chi desidera partecipare per condividere una storia, un ricordo o semplicemente per prendere parte all’iniziativa, può contattare gli organizzatori via mail (compagniadelbuco@gmail.com) o telefonicamente al 345 4972127. Per chi non riuscisse a essere presente in questa occasione, sono previste ulteriori attività nei prossimi mesi, sempre condotte da Roberto Abbiati, per proseguire il lavoro sul territorio.

Attore, musicista e illustratore, Roberto Abbiati si avvicina al teatro lavorando per il Teatro alla Scala come mimo nell’opera “The Flood” di Peter Ustinov. Fonda con Bano Ferrari e Carlo Pastori il teatro d’Artificio. Trasforma in spettacolo la storia della prima giraffa di Francia, “Girafe”, che porta in giro in Italia e all’estero. “Pasticceri, io e mio fratello Roberto” con Leonardo Captano debutta al festival Inequilibrio di Castiglioncello seguito da diverse repliche. Dalla passione per Moby Dick nasce lo spettacolo di 15 minuti e per 15 spettatori, dal titolo “Una tazza di mare in tempesta” (alla Biennale internationale des arts de la marionnette, Paris), a cui si ispira il libro “Un tentativo di balena” con lo scrittore Matteo Codignola, edito da Adelphi. Con Mazzacurati dà vita a due film, “La passione” e “La sedia della felicità”. Con Marco Paolini suona il banjo e i cucchiai in “Uomini e cani”. Nel “Giardino dei ciliegi” di Cechov per la regia di Valter Malosti interpreta il divertente Simeonov-Pis’cik. Nel 2020, insieme al dantista Simone Marchesi, ha firmato “A proposito di Dante. Cento passi nella Commedia con disegni”. Nel 2023 fa parte del cast di “Io vivo altrove!”, diretto da Giuseppe Battiston. Da molti anni si dedica inoltre al ritratto di personaggi eterogenei, tra scrittori e poeti, drammaturghi, musicisti e sportivi, pubblicati su riviste come Vogue e Panorama.

L’esplorazione artistica “Tra mura e strade” è organizzata da Compagnia del Buco, MaMiMò, Associazione 5T in collaborazione con la Biblioteca di Santa Croce e si inserisce nel programma di Supercultura. Una comunità culturale collaborativa. Un progetto promosso dal Comune di Reggio Emilia, Fondazione Palazzo Magnani, Laboratorio Aperto dei Chiostri di San Pietro e realizzato con la collaborazione di Arci Reggio Emilia, Associazione 5T, Centro Teatrale MaMiMò, Cinqueminuti associazione culturale, Circolo Arci Picnic, Compagnia del Buco, Dinamica, Galline Volanti, Natiscalzi DT, Neon, Orchestra Filarmonica Città del Tricolore, Teatro del Cigno, Teatro dell’Orsa. Sostenuta dai fondi europei della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del progetto Case di Quartiere, Supercultura nei prossimi mesi abiterà alcuni quartieri della città con residenze artistiche, laboratori creativi e nuove produzioni.

Per ulteriori informazioni è possibile seguire il profilo Instagram @supercultura.re o contattare gli organizzatori.