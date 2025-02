Martedì 11 Febbraio ore 21 al Teatro Dehon di Bologna salirà sul palco il giornalista Luca Sommi con il suo monologo “Viva la Costituzione. Perché amarla e difenderla“.

È bella, giusta, poetica, gentile, generosa la nostra Costituzione.

È scritta come una poesia ma è rigorosa, non ammette che la si contraddica. Considera tutti i cittadini e le cittadine uguali, dal più povero al più ricco, senza distinzione di sesso, razza, religione, lingua, orientamento politico, condizioni sociali ed economiche. Per la nostra carta costituente tutti devono avere pari dignità sociale e la legge deve essere uguale per tutti. Obbliga la Repubblica a rimuovere tutti quegli ostacoli che impediscono ai cittadini e alle cittadine di avere una vita dignitosa. Non dobbiamo avere paura di niente perché c’è la Costituzione a proteggerci. In questo monologo Luca Sommi ci porta a scoprire la bellezza della nostra Carta fondamentale. Un monologo contro la riforma del Governo Meloni che la vuole stravolgere.

La Costituzione non va rivista, va semplicemente applicata e difesa. Sempre.

