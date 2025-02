Nell’ambito delle campagne di monitoraggio della qualità dell’aria con il laboratorio mobile, viene effettuato da Arpae, in accordo con il Comune di Reggio Emilia, un monitoraggio della qualità dell’aria nei pressi dell’Istituto comprensivo statale “Marco Emilio Lepido”. Iniziato il 6 febbraio, il rilevamento si svolgerà fino al 6 marzo 2025.

Il laboratorio mobile di Arpae verrà utilizzato per rilevare i principali inquinati atmosferici (in particolare PM10, PM2.5, ossidi di azoto, ozono, benzene, monossido di carbonio) e sarà l’occasione per realizzare alcuni incontri di informazione e sensibilizzazione sul tema dell’inquinamento atmosferico con alcune classi della scuola secondaria primo grado “Lepido”.

L’obiettivo è quindi principalmente educativo e di sensibilizzazione di ragazzi e famiglie sul problema della qualità dell’aria in un periodo che coincide con le limitazioni della circolazione e all’utilizzo delle biomasse definito a livello regionale dal Pair.

I dati giornalieri validati da Arpae saranno visibili tutti i giorni sul web www.arpae.it e una relazione finale con i dati elaborati dell’intera campagna sarà pubblicata sullo stesso sito.

Per maggiori informazioni: Arpae: re-urp@arpae.it – Comune di Reggio Emilia, Udp RE_Acts Aria Clima Territorio Salute e-mail: cambiamenti.climatici@comune.re.it