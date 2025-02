Si trovava all’interno di un parcheggio incustodito, in una zona isolata e buia di via Guidetti a Sant’Ilario d’Enza. I carabinieri della locale stazione, durante lo svolgimento di un servizio perlustrativo e di controllo alla circolazione stradale, notavano il giovane che alla loro vista si agitava con fare sospetto aprendo la portiera anteriore lato passeggero per poi chiuderla frettolosamente. I militari si avvicinavano per un controllo e, considerato che il giovane, identificato in un 20enne, si mostrava insofferente ed agitato, approfondivano i controlli rinvenendo 12 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e 5 grammi del tipo hashish.

È accaduto nella notte del 9 febbraio scorso, quando i militari della stazione di Sant’Ilario d’Enza, nel corso di un servizio perlustrativo e della circolazione stradale, nel transitare in via Guidetti all’interno di un parcheggio privo di illuminazione, notavano un giovane di origini nordafricane, il quale alla vista dei militari si agitava con fare sospetto tant’è che apriva la portiera anteriore lato passeggero per poi chiuderla frettolosamente. Immediatamente i militari si avvicinavano identificando il giovane in un 20enne e decidendo di approfondire i controlli, rinvenendo all’interno dell’autovettura, nelle vicinanze della portiera due spinelli, contenente sostanza stupefacente del tipo “hashish”, del peso complessivo di oltre 2 grammi, due confezioni in plastica contenente circa 12 grammi di sostanza stupefacente del tipo “marjuana”, un involucro contenente circa 3 gr. di sostanza stupefacente del tipo “hashish”. In sua disponibilità veniva trovato materiale per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente.

A seguito di quanto emerso, il 20enne veniva condotto in caserma ed al termine delle formalità di rito veniva denunciato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Contestualmente i militari procedevano al sequestro della droga e del materiale per il confezionamento la cui detenzione è stata ricondotta ai fini di spaccio. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.