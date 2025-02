Cambiamento climatico: Movievalley Fest – Festival internazionale di corti in concorso 13ma edizione, presenta il bando di partecipazione al concorso “Stagioni da tutelare-la montagna specchio del cambiamento climatico”, che rientra tra le iniziative del suo cartellone di eventi settembre 2024 – giugno 2025. Il bando fa parte di Movievalley Fest Rassegna Reggio Emilia che si svolgerà l’8 marzo, progetto sostenuto dal Comitato Territoriale Iren di Reggio Emilia. Con il patrocinio di Provincia di Reggio Emilia, Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano, Comune di Castelnovo ne’ Mont i e altri.

Come partecipare al concorso? Basta realizzare un filmato di un paio di minuti al massimo con uno smartphone, per raccontare l’Appennino reggiano, la natura e i mutamenti climatici, attraverso le immagini che creeranno un racconto, un “brevissimo” cortometraggio, una piccola opera filmica che lancerà un messaggio importante, con tanto di titolo e nome del regista.

Questo bando è correlato alla rassegna dal titolo “Il cambiamento climatico e l’ambiente, tra cinema, arte e riflessioni” che si svolgerà a Reggio Emilia l’8 marzo nell’Aula Magna dell’Università, la mattina, con un concerto e una performance attoriale, la sera con la proiezione di alcuni corti vincitori o finalisti di Movievalley Fest. I particolari della rassegna, che si arricchirà anche di un interessante talk show tematico, saranno presentati con una conferenza stampa, a ridosso dell’evento.

Ma ora sul palcoscenico dell’informazione c’è il lancio del bando “Stagioni da tutelare – la montagna specchio del cambiamento climatico”. La scadenza 25 è il febbraio, e i finalisti saranno proiettati nella serata di sabato 8 marzo, e tra i quali ne saranno premiati tre: il migliore, il più originale, e quello più poetico.

La giuria sarà composta da Emanuele Ferrari, sindaco di Castelnovo Monti e presidente dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano, da un rappresentante del Comune di Reggio Emilia, e delle Istituzione ed Enti coinvolti. E da Maria Grazia Palmieri, direttore artistico di Movievalley fest.

Il bando aperto a tutti, è visibile sul sito movievalleyfest.com, FB Movievalley festival, instagram movievalleyfestival.

Così il sindaco di Castelnovo ne’ Monti, nonché presidente dell’Unione Montana Comuni Appennino Reggiano, Emanuele Ferrari: “Questo concorso è una bella opportunità per i giovani e non solo, per volgere uno sguardo innovativo al nostro territorio e al cambiamento climatico, che purtroppo anche l’Appennino vive con conseguenze pesanti, come le alluvioni che negli ultimi anni hanno portato danni consistenti. Siamo da sempre un territorio delicato e fragile, la cui bellezza può essere messa a rischio, ancor più in questo momento in cui, a livello internazionale, gli accordi per ridurre l’inquinamento e il riscaldamento globale appaiono rimessi in discussione. L’interesse e il coinvolgimento su questi argomenti resta uno strumento importante per cercare di diffondere sensibilità e attenzione”.

Maria Grazia Palmieri, direttore artistico Movievalley fest: “Per noi è fondamentale mettere in evidenza un argomento tanto importante come il cambiamento climatico, questo nostro bando di concorso riesce a

farlo, coinvolgendo il pubblico di tutte le età con una breve opera personale che parla attraverso le immagini”.