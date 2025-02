Si chiama City-to-City Exchange: Greening the city: from planning to action ed è un progetto finanziato dalla Comunità Europea. Partecipano, oltre al comune di Correggio, quelli di Lorqui in Spagna e Drama in Grecia, in un programma che prevede tre momenti di incontro, confronto e scambio di esperienze.

Lo scorso novembre l’assessore all’ambiente Giovanni Viglione, accompagnato dal tecnico dell’ufficio verde-qualità urbana Massimiliano Algardi, è stato a Lorqui, in Spagna, per un primo momento di lavoro. Stavolta è Correggio ad ospitare l’omologo della città spagnola e quello greco di Drama, altro comune coinvolto nel percorso, oltre ai sindaci dei due comuni. Le delegazioni, guidate dal sindaco di Lorqui Joaquin Hernandez e da quello di Drama Georgios Papadopoulos, sono state accolte stamattina dal sindaco di Correggio Fabio Testi e dalla giunta nella sala del consiglio. Obiettivo dell’incontro è scambiarsi informazioni teoriche circa i progetti messi in atto, o in programma, sulla sostenibilità ambientale, la gestione dei cambiamenti climatici e, in sintesi, tutto ciò che riguarda la gestione dell’aspetto ambientale di un territorio limitato. Correggio, quindi, nella parte pratica mostrerà tutti i progetti, le soluzioni, sia allo stato attuale sia del prossimo futuro, ai colleghi europei. Gestione del verde, boschi urbani, gestione delle acque: nel corso delle giornate di permanenza sindaci e tecnici vedranno anche sul campo le soluzioni e le tecnologie adottate da Correggio.

“Si tratta della prima volta che Correggio partecipa ad un progetto di questo tipo – precisa l’assessore Viglione – ed è una cosa che ci rende molto orgogliosi, considerando l’importanza che l’attuale amministrazione ha sempre dato alle tematiche ambientali. Dopo il primo incontro in Spagna, oggi i rappresentanti dei due comuni verranno a Correggio, mentre a marzo concluderemo l’esperienza con la trasferta in Grecia. Oltre allo scambio di esperienze e di informazioni, i lavori di questi focus group ci permetteranno di iniziare anche a creare una rete, una partnership con altri comuni in Europa. Un progetto che apprezziamo parecchio e che speriamo di poter replicare anche con altre realtà nazionali interessate alla condivisione di esperienze in questo o altri ambiti”.