La raccolta di fondi è stata organizzata il mese scorso in occasione di un “pranzo solidale”

dal sindacato pensionati SPI della Bassa reggiana insieme alla Camera del lavoro di Guastalla, all’Anpi di Gualtieri e Guastalla con il patrocinio dei due comuni, del Circolo Arci e il sostegno di Coop Alleanza 3.0.

Hanno portato il loro sostegno ad Emergency circa duecento persone che si sono riunite nello splendido Palazzo de Popolo di Santa Vittoria di Gualtieri. Una affluenza altissima che è stata affiancata da un nutrito gruppo di volontari che ha cucinato e servito ai tavoli.

Altri contributi alla Associazione sono stati prodotti da Spi Cgil e da alcune aziende locali.

La presidente di Emergency Rossella Miccio ha ringraziato gli organizzatori e chi ha contribuito a questa iniziativa “così importante per portare alla popolazione di Gaza, che vive in condizioni disumane, diritti, pace e dignità”.

“Ci troviamo ad assistere a scenari – scrive la Miccio – che non avremmo mai immaginato.

Ci sono in questo momento oltre 50 conflitti attivi nel mondo. Guerre sempre più feroci,

senza alcun rispetto per luoghi che dovrebbero essere protetti e inviolabili, come ospedali

e scuole”.

EMERGENCY opera attraverso la sua preziosa attività sanitaria nella Striscia di Gaza dove ha allestito una clinica da campo nella cosiddetta “area umanitaria” di al-Mawasi in supporto all’organizzazione palestinese CFTA (Culture & Free Thought Association).

Sono stati oltre ottocento i pazienti visitati nella prima settimana di attività.

In media vengono visitati 160 pazienti al giorno – come ci racconta un coordinatore

medico di EMERGENCY – e il 35% di questi è costituito da bambini.

“Per questo – conclude la Presidente di Emergency – dobbiamo continuare a lavorare

concretamente, facendo ciascuno la propria parte. Noi con la cura, la medicina e la

pragmatica volontà di vedere nei diritti umani l’unico futuro. Voi con il sostegno. Una

presenza fondamentale che ci spinge a fare, insieme, sempre di più e meglio”.