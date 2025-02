Il Gruppo GranTerre, leader nel settore delle eccellenze dei salumi e dei formaggi stagionati, burro e piatti pronti, con nove DOP e sei IGP nel suo paniere, sostiene il progetto “Un piatto per tutti”, l’iniziativa del Fondo di Comunità metropolitano a sostegno delle famiglie in difficoltà.

La collaborazione, avviata in via sperimentale da giugno 2024, prevede la donazione mensile dei prodotti alimentari, che vengono poi distribuiti alla popolazione dai soggetti che fanno parte delle reti territoriali di contrasto alla povertà dei distretti Appennino bolognese, Bologna, Pianura Est e Pianura Ovest. Nel corso del 2024 sono già stati donati complessivamente oltre 9.000 kg di prodotti, tra salumi, formaggi e piatti pronti di diversi brand GranTerre, quali Parmareggio, Casa Modena, Senfter, Agriform, Alcisa e Teneroni.

La sperimentazione iniziale, di tre mesi, si era resa necessaria per verificare la fattibilità della distribuzione, trattandosi di prodotti freschi, di tipologia differente e non preventivabile, con scadenza da un giorno a un anno dopo il ritiro. A fronte del successo della sperimentazione la collaborazione è diventata continuativa.

“L’ingresso di un’altra azienda tra i sostenitori del progetto “Un piatto per tutti” è il segno tangibile di come la collaborazione possa fare la differenza. – dichiara Sara Accorsi, Consigliera delegata Welfare metropolitano e lotta alla povertà – Esprimiamo la nostra sincera gratitudine all’azienda GranTerre per questa importante donazione che rappresenta non solo un aiuto concreto, ma anche un esempio di responsabilità sociale e impegno verso la comunità. L’importante lavoro di coordinamento di VOLABO, poi, consente di raggiungere, in maniera capillare, tutte le associazioni che fanno parte della rete distributiva del territorio metropolitano bolognese. Questo lavoro sinergico di rafforzamento delle reti di raccolta e distribuzione di cibo, va nella direzione di garantire alle persone alimenti sani e di qualità, e di combattere lo spreco alimentare”.

“In virtù dei valori cooperativi su cui si fonda la sua storia – afferma Andrea Benini, Consigliere delegato alla Sostenibilità di GranTerre –, il nostro Gruppo dimostra da sempre grande attenzione verso la comunità e i territori di riferimento. Con lo sviluppo poi del percorso di sostenibilità, abbiamo deciso di rafforzare l’impegno a sostegno della rete di empori solidali e organizzazioni beneficiarie di donazione di prodotti. L’avvio della importante collaborazione con Città metropolitana di Bologna sul progetto “Un piatto per tutti”, affiancato dall’impegno sul fronte della misurazione degli impatti generati, va in questa direzione”.

La raccolta dei bisogni dei componenti delle reti è stata curata da VOLABO, Centro Servizi per il Volontariato, che ha anche organizzato e coordinato la logistica dei ritiri dalla base logistica di GranTerre presso l’Interporto di Bologna.

“Un piatto per tutti” è un progetto finalizzato a rafforzare la capacità di risposta della rete dei soggetti che si occupano di contrasto alla povertà e distribuzione di beni di prima necessità. È, inoltre, la linea di intervento del Fondo di Comunità metropolitano che in questi anni ha avuto la maggiore implementazione, avendo tra i suoi obiettivi primari la raccolta e la distribuzione di beni di prima necessità attraverso un sistema il più possibile efficiente, equo, sostenibile; azioni che partono dall’analisi dei bisogni espressi nel territorio metropolitano, in stretto raccordo con i soggetti donatori e i soggetti che si occupano di distribuzione di beni.