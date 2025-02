Il servizio refezione – mense scolastiche di competenza del Comune di Reggio Emilia per la fascia 6-14 anni sarà espletato normalmente nella giornata di domani, nonostante l’incendio che, la notte scorsa, ha coinvolto i magazzini di distribuzione di Quanta Stock and Go di via due Canali a Reggio Emilia, struttura che fornisce derrate a Cirfood, ditta che a sua volta produce i pasti delle mense.

L’azienda sta adottando “tutte le misure necessarie per ridurre al minimo eventuali disservizi e garantire la continuità operativa”.

Apposite misure di rifornimento alternative, a cui verrà fatto ricorso, consentiranno infatti il prosieguo degli approvvigionamenti e la fornitura di pasti da asporto alle mense scolastiche.

Per quanto riguarda i Nidi e le Scuole dell’infanzia comunali, che sono dotati di cucine interne per la preparazione diretta dei cibi, nella giornata di oggi tutto si è svolto regolarmente, in quanto le materie prime per il confezionamento dei cibi erano già state consegnate.

Per quanto riguarda la giornata di domani – nell’evenienza in cui vi fosse uno slittamento da domani a dopodomani, giovedì 13 febbraio, nella consegna delle derrate alimentari riguardanti il ‘secco’ (ad esempio, pasta, olio) e il ‘fresco’ (ad esempio, carni) – le cucine interne ai plessi realizzeranno, nel rispetto delle caratteristiche nutrizionali dei menù, un pranzo semplificato con gli ingredienti già presenti in dispensa (ad esempio, vivande a base di verdure di stagione e legumi).

I servizi di ristorazione e mensa scolastica si svolgeranno quindi in continuità.