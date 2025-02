I vecchi canestri del palazzetto dello sport di Castel Maggiore, all’interno del Centro sportivo Guidi, ormai ammalorati, nell’ottobre scorso erano sono stati messi in sostituzione. Ai primi di febbraio è stato installato il nuovo impianto, fornito dall’azienda Sport System, costato al Comune circa 20.000 euro, omologato FIBA (Fédération Internationale de Basketball) per competizioni di primo livello, dotato di certificato di conformità EN 1270.

Il palazzetto è la casa della Società sportiva Happy Basket, da sempre attiva nel settore del basket giovanile con diverse squadre maschili e femminili.

Soddisfazione del Sindaco Luca Vignoli: “Siamo contenti di questa nuova installazione che fa parte di un investimento di oltre 34.000 euro che ha permesso anche l’intero rifacimento della pista di pattinaggio. I nuovi canestri non sono solo strumenti più moderni e maneggevoli, ma assicurano anche una maggiore sicurezza agli atleti. Infatti è stata aumentata la distanza del basamento dalla linea di fondo campo, in linea con le regole della federazione, con una distanza di un metro e mezzo. In passato infatti si erano verificati alcuni infortuni a causa di tale vicinanza. Continuiamo a investire nelle strutture pubbliche per prenderci cura della nostra città”.