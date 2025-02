Alla luce dell’importante crescita delle immatricolazioni registrata nell’anno accademico 2024/25, con +5,4% di immatricolati/e, un risultato nettamente migliore del dato medio nazionale che vede le matricole universitarie in aumento di circa l’1%, l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia presenta la propria offerta formativa per l’anno accademico 2025/26 alle future matricole, ma anche agli studenti e studentesse in procinto di concludere il percorso di studi triennale, con l’annuale iniziativa di orientamento “Unimore Orienta”.

Docenti, coordinatori didattici, studentesse e studenti universitari, testimonial del mondo del lavoro saranno a disposizione per fornire ogni utile informazione sui corsi di studio Unimore: il 19 febbraio, dalle 9.00 alle 12.30, è prevista la presentazione in streaming delle Lauree Triennali e Magistrali a Ciclo Unico mentre il mese successivo, il 18 e 19 marzo, si terranno le presentazioni, sempre in streaming, delle Lauree Magistrali di secondo livello.

Dal 24 a 27 febbraio si terranno inoltre gli Openday in presenza dei Dipartimenti, incontri dedicati alla presentazione dei Dipartimenti Unimore e relativi corsi di studio, sbocchi occupazionali e servizi agli studenti.

Lunedì 24 febbraio si presentano la Facoltà di Medicina e Chirurgia, il Dipartimento di Economia “Marco Biagi” e i corsi attivi nella sede mantovana di Unimore (Ingegneria Informatica e Chimica Verde e Sostenibile); martedì 25 febbraio si presenteranno i Dipartimenti di: Scienze della Vita, Studi Linguistici e Culturali e Dip. di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche; mercoledì 26 febbraio sarà la volta dei Dipartimenti di: Ingegneria “Enzo Ferrari”, Scienze Chimiche e Geologiche e Giurisprudenza; giovedì 27 febbraio sarà l’ultima giornata degli Openday, che vedrà presentarsi al pubblico i Dipartimenti di: Scienze e Metodi dell’Ingegneria, Dip. di Educazione e Scienze Umane, Dip. di Comunicazione ed Economia.

L’ottimo risultato ottenuto in termini di immatricolati all’anno accademico in corso premia il costante impegno di tutto l’Ateneo non solo nel proporre una didattica di qualità, ma anche nell’offrire servizi a supporto di studenti e studentesse e percorsi di accompagnamento occupazionale ai propri laureati e laureate.

Lo conferma l’ultimo Rapporto di AlmaLaurea, che per Unimore mostra ancora una volta tassi di occupazione superiori alla media regionale e nazionale e una retribuzione media dei laureati e laureate di primo e secondo livello che continua a crescere, evidenziando come le competenze acquisite nel percorso di studi possano influire sulle prospettive di lavoro e sul livello retributivo.

A un anno dal conseguimento del titolo triennale, il tasso di occupazione, che considera occupati tutti coloro che sono impegnati in un’attività retribuita, di lavoro o di formazione, si attesta all’81,9%, mentre i numeri relativi ai laureati di secondo livello (o magistrali) mostrano un tasso di occupazione dell’84,8% a un anno dal conseguimento del titolo (contro una media nazionale del 75,7% e regionale del 79,1%), percentuale che sale significativamente a cinque anni dalla laurea, con una percentuale del 91,3% (media nazionale 88,2% e regionale 89,6%).

“Scegliere un percorso universitario significa prendere una decisione che incide profondamente sul proprio futuro. Per questo, l’orientamento non può ridursi a un semplice momento informativo, ma deve diventare un accompagnamento concreto, capace di fornire strumenti utili a una scelta consapevole. UnimoreOrienta nasce appunto con l’obiettivo di offrire a studentesse e studenti un quadro chiaro delle opportunità accademiche e professionali, al fine di metterli nelle condizioni di individuare il percorso più adatto alle proprie aspirazioni. Un orientamento efficace è un investimento strategico sulla riuscita degli studi, riduce il rischio di abbandono e consente una formazione più mirata. I dati sulle immatricolazioni confermano l’attrattività di Unimore, mentre i tassi occupazionali ne dimostrano l’efficacia nel preparare laureate e laureati a scenari lavorativi concreti. L’Università ha la responsabilità di non lasciare nessuno senza risposte e di garantire che ogni scelta abbia basi solide, affinché il percorso di studi diventi un reale trampolino per il futuro” – commenta il Rettore Unimore Carlo Adolfo Porro.

“I numeri registrati quest’anno dimostrano che Unimore è un punto di riferimento per chi cerca concrete opportunità, attraverso un ambiente formativo solido che offre validi spunti per affrontare le sfide del futuro e che si accoppia ad un territorio con tassi di occupazione superiori alle medie regionali e nazionali. Aggiungo che questo risultato è anche frutto della chiara percezione da parte della comunità studentesca dell’atteggiamento di Unimore di accoglienza e di ausilio nei confronti di qualsiasi diversità, disabilità o difficoltà di disturbi dell’apprendimento e/o di sofferenza psicologica, nonché di attenzione a studenti e studentesse che dedicano parte della loro vita all’attività sportiva. Orgogliosi che la nostra offerta formativa sia riconosciuta di qualità, cercheremo di implementare ulteriormente l’attenzione di studenti e studentesse verso il nostro ateneo per costruire il proprio futuro professionale” – aggiunge la Delegata per l’Orientamento Prof.ssa Carla Palumbo.

Per partecipare alle iniziative di Unimore Orienta, sia in streaming che in presenza, è necessaria la prenotazione, alla pagina: www.unimore.it/it/unimoreorienta