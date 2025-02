Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Bologna ha effettuato vari servizi di controllo in zona Piazza XX Settembre e Autostazione, finalizzati alla prevenzione e contrasto dei reati, in un’area che continua ad essere oggetto di diverse segnalazioni da parte dei cittadini. L’attenzione della Questura è massima e si è tradotta in varie attività di controllo, con il coinvolgimento di personale dei diversi Uffici e Specialità della Polizia di Stato.

Nella mattinata di domenica 9 febbraio gli agenti della Sala Operativa della Questura, attraverso le telecamere di sorveglianza, hanno notato un’attività di spaccio nei pressi di Piazza XX Settembre.

In particolare, è stato visto un cittadino tunisino, classe 2001, nascosto dietro la pensilina della fermata dei bus, che effettuava in due diverse occasioni, uno scambio di sostanza stupefacente, nascondendo qualcosa all’interno dei pantaloni. La volante in servizio ha intercettato il ragazzo che, dopo aver cercato di mettersi in fuga, è stato fermato e trovato in possesso di 60 gr di hashish. Il cittadino tunisino è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio.

Nel pomeriggio di lunedì 10 febbraio, nell’ambito di un servizio di “Controllo Straordinario del Territorio”, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Reparto Prevenzione Crimine unitamente all’unità cinofila antidroga della Questura, hanno identificato e denunciato due soggetti, un minorenne classe 2008 di origini tunisine e un ragazzo di origini nigeriane, classe 2003.

Nello specifico, alle ore 19.50 circa, in Piazza XX Settembre, gli Agenti della Volante hanno notato un assembramento sospetto di una decina di ragazzi che alla vista della Polizia si sono dileguati in diverse direzioni, tranne uno, il minorenne tunisino che è stato fermato e trovato in possesso di una bomboletta spray al peperoncino, sequestrata dagli agenti.

Poco dopo, è stato trovato il cittadino nigeriano, sempre in Piazza XX Settembre, in possesso di un coltello a serramanico.

I due sono stati entrambi denunciati e allontanati per non aver osservato l’Ordinanza emanata dal Prefetto di Bologna.

Al termine del servizio sono state inoltre controllate n. 45 persone.

Nella giornata di mercoledì 11, il Questore della Provincia di Bologna ha ordinato la sospensione, per 10 giorni, delle autorizzazioni di un pubblico esercizio sito in Galleria II Agosto, all’altezza di Piazza XX Settembre.

In particolare, nei mesi precedenti, il bar è stato più volte attenzionato da parte del personale della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, a seguito di numerose segnalazioni di soggetti molesti, liti e aggressioni avvenute nei pressi dell’attività. Infatti già nel febbraio 2024, il proprietario dell’esercizio era stato diffidato dalla Polizia di Stato con lo scopo di rafforzare l’attenzione verso la propria clientela perché a seguito di un controllo era stata trovata della sostanza stupefacente all’interno del locale.

Ulteriori controlli sono avvenuti nell’agosto e nell’ottobre 2024 e l’ultimo in data 10.01.2025 a seguito di una lite in cui sono stati utilizzati un coltello e uno spray urticante da parte dei soggetti coinvolti.

È stata così verificata una mancata adozione da parte del titolare di adeguate soluzioni, nonostante la sua volontà di limitare le situazioni di criticità, che ha reso necessari numerosi interventi da parte delle Forze dell’Ordine, e ha causato episodi di disagio sociale, disturbo dell’ordine e della sicurezza pubblica a causa della frequentazione di persone pregiudicate, mettendo in pericolo l’incolumità e la sicurezza dei cittadini.

Per quanto detto, considerata la gravità dei fatti appena descritti, il Questore di Bologna ha ritenuto necessario adottare il provvedimento di sospensione alle autorizzazioni relative alla vendita e alla somministrazione di cibi e bevande, di una durata pari a 10 giorni.

Sempre nella giornata di mercoledì 11, durante un servizio di “Controllo Straordinario del Territorio”, due pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine hanno fermato e arrestato due cittadini tunisini di 21 e 24 anni.

Precisamente, alle ore 15.30 circa, sulla scalinata del Pincio in Piazza XX Settembre, gli Agenti hanno fermato due ragazzi che, alla vista della Polizia, si sono dati alla fuga su un monopattino.

I due cittadini tunisini sono stati fermati e trovati in possesso di 50gr di sostanza stupefacente e €250 in contanti. Sottoposti a ulteriori controlli in Questura, sono stati arrestati entrambi per il reato di detenzione ai fini di spaccio; inoltre, per uno dei due è stato disposto l’allontanamento per aver violato l’Ordinanza prefettizia a suo carico.

È prevista per oggi la direttissima.