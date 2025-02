“Ho partecipato molto volentieri all’iniziativa “Un viaggio oltre il capolinea”, attraverso la quale la Polizia di Stato di Reggio Emilia ha creato questa mattina un piccolo villaggio in Piazzale Marconi, con il quale conoscere e incontrare la cittadinanza, oltre a studenti delle scuole della provincia per raccontare il proprio lavoro in tutte le sue sfaccettatura” – così Marco Massari, Sindaco di Reggio Emilia.

“L’operazione messa in atto dalla Questura di Reggio, che ringrazio, rientra nel ciclo di incontri dal titolo “Conoscersi per comprendersi”, incontri finalizzati a costruire un’alleanza positiva tra Polizia e cittadinanza, un’alleanza che passi da una conoscenza reciproca in contesti positivi e educativi.

Lo avevo già notato con il presidio in ospedale, alcuni mesi fa, e ne trovo conferma oggi: si tratta di una dinamica istruttiva importante per studenti e cittadini, che spinge a conoscere l’attività della polizia stradale, della postale e della scientifica nelle zone più delicate della nostra città.

Così come in ospedale, contesto nel quale è necessario mantenere alta l’attenzione e la tutela di tutti gli operatori, anche in stazione l’iniziativa ha riscosso dunque un ottimo successo.

Il quartiere della stazione è da lunedì stato inserito tra le zone rosse. Si tratta di una misura sperimentale che, insieme a potenziamento e razionalizzazione delle attività sociosanitarie e a interventi di rigenerazione urbana, speriamo – conclude il sindaco Massari – possa contribuire a migliorare i livelli di sicurezza urbana delle aree considerate più a rischio”.