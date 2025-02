Tutta la scuola in ascolto di Omar Bortolacelli sulla sicurezza stradale. Dopo la tragica scomparsa in un incidente stradale nel periodo natalizio di Manoel Da Silva Bastos, brillante studente dell’indirizzo tecnico, i ragazzi del Consiglio di Istituto ed i rappresentanti degli studenti dell’IIS Levi hanno ritenuto importante dedicare un’assemblea di istituto per riflettere sui pericoli della strada. L’assemblea si svolge al cinema Bristol, in modo da accogliere in due giornate tutti i 1500 studenti della scuola.

L’evento ha visto la partecipazione speciale di Omar Bortolocelli, noto per il suo impegno nella sensibilizzazione sui pericoli della strada, che ha condiviso con gli studenti la sua testimonianza diretta che lo ha segnato profondamente, portando il suo messaggio di consapevolezza e responsabilità. La sua presenza ha rappresentato un’occasione unica per sensibilizzare i giovani sulla necessità di adottare comportamenti corretti e sicuri alla guida, sia come conducenti che come pedoni o ciclisti.

Con parole sincere e appassionate, ha raccontato episodi della sua vita legati a incidenti stradali e ha sottolineato l’importanza di adottare comportamenti responsabili per evitare tragedie. “Ogni giorno, troppo spesso, si perdono vite giovani a causa di un attimo di distrazione o di un errore di valutazione. È fondamentale che tutti comprendano quanto sia importante rispettare le regole della strada, per la propria sicurezza e per quella degli altri” ha affermato Bortolocelli durante il suo intervento.

Il Dirigente Scolastico dell’IIS Levi, Prof. Luigi Vaccari, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento: “Siamo orgogliosi di aver potuto ospitare un incontro così significativo e ringraziamo Omar Bortolocelli per il suo prezioso contributo. La sicurezza stradale è una tematica cruciale per i nostri giovani, e iniziative come questa rappresentano un’occasione importante per sensibilizzare e formare le nuove generazioni”.

L’assemblea ha riscosso un grande successo, suscitando l’interesse e l’emozione di tutti i partecipanti, che hanno compreso quanto sia cruciale promuovere la sicurezza stradale tra i giovani, affinché ogni strada possa diventare un luogo di rispetto e di vita.

L’incontro si inserisce in un programma di educazione alla sicurezza stradale promosso dall’IIS Levi, che si impegna da anni a sensibilizzare i propri studenti su temi di rilevanza sociale, come la prevenzione degli incidenti e la responsabilità civile. La scuola ha ribadito l’importanza di questi momenti di riflessione, considerandoli un passo fondamentale per formare cittadini consapevoli e responsabili, capaci di affrontare con maturità le sfide quotidiane della vita.