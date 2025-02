Cielo nuvoloso con deboli precipitazioni ad iniziare dalle aree appenniniche nelle ore pomeridiane in intensificazione ed estensione alle pianure dalle ore serali. Quota neve attorno a 1500 metri. Temperature minime comprese tra 5 e 7 gradi; massime tra 11 e 12 gradi. Venti deboli in prevalenza nord-occidentali tendenti a divenire meridionali in giornata. Mare poco mosso.

(Arpae)