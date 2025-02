Nella giornata di ieri la Polizia di Stato di Bologna ha notificato un provvedimento di sospensione, per giorni 15, delle attività relative ad una struttura ricettiva ubicata a Bologna in via Santo Stefano civ. 59.

Tale struttura, in sede di controllo da parte della Divisione Polizia Amministrativa, è risultata sprovvista delle autorizzazioni previste dalla legge per l’attività di affittacamere, nonché sprovvista di qualsivoglia certificato digitale necessario per la registrazione degli ospiti sul portale “Alloggiati Web” della Questura di Bologna. Nello specifico, infatti, il gestore locava le stanze senza la necessaria esibizione di un valido documento d’identità del cliente e non procedeva alla registrazione degli stessi sull’apposito portale della Questura, agevolando così il soggiorno di clienti potenzialmente dediti ad attività illecite, pregiudicando le attività di indagine proprie della polizia giudiziaria e di sicurezza.

Il gestore, inoltre, era stato già denunciato il mese scorso per aver violato le norme in materia di registrazione dei clienti in quanto forniva alloggio abusivamente.

In considerazione del fatto che gestore non sia stato in grado di condurre in maniera lecita la propria attività e di avere il pieno controllo di quest’ultima, il Questore di Bologna ha ritenuto necessario adottare un provvedimento di urgenza volto a tutelare la sicurezza pubblica.