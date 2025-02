Manca davvero poco alla partenza dell’edizione 2025 del Carnevale di Castelnovo di Sotto.

Da domenica 16 febbraio, e per quattro domeniche, il paese si riapproprierà di una tradizione antica che è parte integrante del suo Dna e che coinvolge quasi tutte le realtà associative del territorio e le scuole dell’infanzia con tanti spettacoli e la sfilata dei carri giganti.

Come da tradizione si partirà alle ore 14.15, di fronte al municipio, con la consegna della chiave della città da parte del sindaco alla maschera castelnovese per eccellenza “Il Castlein” che diventerà primo cittadino per un mese. Poi inizierà la sfilata dei carri. Durante tutte e quattro le domeniche ci saranno un parco giochi con gonfiabili, le sculture fatte con i palloncini, il truccabimbi e le bolle giganti di sapone.

Le scuderie che si daranno battaglia sono determinate a vincere il gonfalone che, nel 2024, fu alzato al cielo dal gruppo “Avis”. Oltre ai campioni in carica, che si ripresentano con “Sòta-Sovra”, si sfideranno a colpi di creatività i “Club 69-Classe 96” con “Biologicamente”, i “Saber” con “Saber Jamboree”, la “Belvedere 3.0” con “Aristogatti in crociera”, l’“Olimpia 2” con “Per un mondo a colori”, la “Junior” con “Il Re dell’auto – Cars”, la scuderia “Montagnola” con “Street art revolution” e la “Fiac” con la mascherata “Settimana bianca”.

Inoltre il gruppo dei ragazzi del Sap, riuniti nella scuderia “Amigos Locos” porteranno una mascherata per le strade castelnovesi dal titolo “Cannone peace and Love”.

Saranno presenti anche due carri realizzati dai genitori dei bambini che frequentano le scuole dell’infanzia castelnovesi: la “Girasole-Palomar” con “Esilo grafitti” e “Villa Gaia” con “La foresta Gaia”.

Parteciperanno anche l’associazione Botteghe della Rocca con “Ma quelle bambole…guai a chi le tocca”, i “Ribelli” con “Meglio soli che… mal accompagnati” e la “Confraternita 109” con “Il fair play tra le racchette”.

I prossimi appuntamenti saranno domenica 23 febbraio, con i burattini, e domenica 2 marzo, in cui ci saranno anche le animazioni e le esibizioni di clown e giocolieri e andrà in scena l’”After Carnival Parade”, con la festa che continuerà dopo la sfilata e fino a sera con un dj in consolle.

Domenica 9 marzo ci sarà la premiazione della scuderia vincitrice.

In tutte le date sarà aperto il Museo della Maschera in municipio, la mostra nella chiesa della Madonna e saranno operativi stand gastronomici con gnocco fritto, patatine e panini.

L’ingresso al Carnevale avrà il costo di 8 euro (ridotto 7 euro) e sarà gratuito per i bimbi fino a 13 anni. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.alcastlein.it