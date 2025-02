Uno spazio in cui la musica registrata su vinile è protagonista, ideato per incentivare la scoperta della tradizione musicale, valorizzare il patrimonio discografico e celebrare il tempo dedicato all’ascolto: è la nuova Sala Ascolto Vinili di Biblioteca Salaborsa, che aprirà domani venerdì 14 febbraio alle 18 e festeggiata nella piazza coperta di Salaborsa. Si tratta della prima sala d’ascolto che si realizza in un luogo pubblico cittadino e che nasce nell’ambito di Bologna Città della Musica UNESCO grazie alla straordinaria collezione di vinili della famiglia Santonastaso, in particolare dei fratelli Carlo e Mario, generosamente donata alla collettività nel 2022.

Il pubblico potrà assistere a un intervento performativo di Andrea e Pippo Santonastaso, dopo i saluti dell’assessore alla Cultura Daniele Del Pozzo. A seguire taglio del nastro. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti disponibili.

Aperta a tutte e tutti, la sala (situata al secondo piano) è progettata per offrire il massimo della qualità sonora, grazie a un trattamento acustico professionale e a un impianto Hi-Fi di alto livello. Ospiterà su prenotazione studiose e studiosi, persone appassionate di musica o semplicemente curiose, in un ambiente accogliente e raccolto, invitando chi accede a esplorare una vasta collezione di vinili nella loro dimensione più autentica di ascolto ambientale, senza l’uso di cuffie.

Il vinile offre qualcosa di unico: un’esperienza tangibile. Non è solo musica, ma un rituale. Scegliere un disco, sfilarlo dalla copertina, adagiarlo con cura sul giradischi, lasciar scendere la puntina: ogni gesto è intriso di attenzione. Il consueto crepitio iniziale, il suono caldo che avvolge lo spazio e la consistenza fisica del disco tra le mani amplificano un’esperienza che va oltre le note. In un mondo sempre più digitale e immateriale, il vinile ci ricorda il valore del contatto, del tempo dedicato, della connessione autentica con ciò che ci circonda. Tutto questo potrà essere sperimentato nel nuovo spazio voluto dal Comune di Bologna e gestito da Salaborsa | Settore Biblioteche e Welfare Culturale.

Con questa nuova iniziativa, il secondo ballatoio della biblioteca si sta delineando sempre più come uno spazio dedicato alla musica: la Sala Ascolto Vinili è infatti adiacente alla Sala della Musica, altro progetto inserito nelle attività di Bologna Città della musica UNESCO, dedicato al racconto della storia della popular music a Bologna dagli anni Quaranta a oggi. Sala della Musica fa parte del Laboratorio Aperto di Bologna, progetto realizzato attraverso il programma POR FESR 2014-2020 – ASSE 6 – Città attrattive e partecipate.

Tra le prime realtà italiane a proporre uno spazio esclusivamente dedicato all’ascolto dei vinili all’interno di una biblioteca pubblica, con #welovevinili la Sala Ascolto Vinili di Bologna sbarca sui social e invita tutte e tutti gli utenti a condividere su Instagram la propria esperienza del luogo, in tre semplici mosse: postare sul proprio profilo IG una foto o un video con il vinile del cuore scelto tra gli scaffali a libera consultazione, taggare @bolognacityofmusic e usare l’hashtag ufficiale #welovevinili accompagnato da #salavinilibologna, #salaborsa, #saladellamusica.

Il progetto della Sala Ascolto Vinili prende forma a partire dal 2022, quando Bologna Città della Musica Unesco riceve in dono dalla famiglia Santonastaso una ricca e articolata collezione musicale, comprendente dischi a 33, 45 e 78 giri. I Santonastaso, di origini napoletane, vivono a Bologna dagli anni Cinquanta. Oltre a Mario e Pippo, dal 1970 noti al grande pubblico della televisione come un duo di comici, la famiglia contava le sorelle Lucia e Rita e un fratello, Carlo. I dischi di quest’ultimo erano stati conservati dal fratello Mario, fino alla sua scomparsa nel gennaio 2021. Il nipote Andrea, attore, ha deciso allora di esaudire una delle ultime volontà dello zio: donare tutti i suoi dischi alla città di Bologna e metterli a disposizione del pubblico.

La collezione è conservata presso le biblioteche comunali e una parte di essa sarà ora accessibile in Salaborsa nella Sala Ascolto Vinili.

La Sala Ascolto Vinili è fruibile su prenotazione e può accogliere fino a due persone per volta. Per prenotare la propria sessione di ascolto della durata di 1 ora e 30 minuti (al massimo una al giorno per utente, per consentire a più persone di godere della sala) bisogna essere iscritti alla biblioteca. È possibile prenotare attraverso diversi canali e modalità: di persona in biblioteca al banco informazioni; telefonando al numero 051 2194400 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13; attraverso la pagina dei servizi personali del catalogo delle biblioteche del Polo bolognese selezionando la voce “Appuntamenti”; attraverso l’APP SBN UBO selezionando la voce “Prenota orari”.

Le fasce orarie prenotabili sono le seguenti: il lunedì dalle 14 alle 15.30, dalle 15.30 alle 17, dalle 17 alle 18.30, dalle 18.30 alle 19.45; dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 11, dalle 11 alle 12.30, dalle 12.30 alle 14, dalle 14 alle 15.30, dalle 15.30 alle 17, dalle 17 alle 18.30, dalle 18.30 alle 19.45; il sabato dalle 9.30 alle 11, dalle 11 alle 12.30, dalle 12.30 alle 14, dalle 14 alle 15.30, dalle 15.30 alle 17, dalle 17 alle 18.30.

Al momento dell’arrivo in biblioteca nella fascia prenotata, per accedere alla sala è necessario rivolgersi al banco informazioni del secondo piano.

Immagini disponibili a questo link: https://bit.ly/SalaViniliSB



Maggiori informazioni:

https://www.bibliotecasalaborsa.it/

https://www.bibliotechebologna.it/

https://cittadellamusica.comune.bologna.it/