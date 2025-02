Nella giornata di ieri ignoti hanno rimosso le recinzioni che impediscono il transito sul ponte di Foscaglia, sede di un cantiere appena avviato per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’infrastruttura.

“Nel nostro territorio stiamo assistendo con troppa frequenza ad atti vandalici, in particolare nei riguardi di cantieri pubblici. L’ultimo episodio – dice il sindaco di Finale Emilia, Claudio Poletti – ha riguardato il ponte sul canale Foscaglia sul quale, appena insediato il cantiere e chiusa al transito la strada che lo attraversa, qualcuno ha pensato bene di rimuovere le recinzioni e le protezioni per riaprire il passaggio. Voglio far presente agli autori di questi gesti inopportuni, che gli atti vandalici nei confronti di un cantiere possono avere conseguenze legali significative, sia dal punto di vista penale, sia per quanto riguarda la responsabilità civile per danni. Li informo anche che aumenteremo le attività di sorveglianza per non lasciare impunita l’eventuale reiterazione di reati di questo genere”.