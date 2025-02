Profondi legami culturali e rapporti economici intensi: nonostante la Brexit, la cooperazione con il Regno Unito rimane essenziale per la Regione Emilia-Romagna.

Temi che sono stati al centro dell’incontro, oggi in viale Aldo Moro, tra il presidente della Regione, Michele de Pascale, e il console generale del Regno Unito a Milano, Kassim Ramji.

All’incontro erano presenti anche Federica Marchese, Head of Investment Unit del Consolato Generale Britannico, e Luca Vecchi, capo di Gabinetto del Presidente.

“Il rapporto con il Regno Unito per noi è molto importante- commenta il presidente de Pascale-. I rapporti che ci legano, per esempio nell’industria, nei programmi di studio e di relazione tra le nostre Università, sono rilevanti e solidi. In Emilia-Romagna è nato un museo centrato sulla figura di Lord Byron e la cultura inglese a riprova della vicinanza e dell’interesse storico e culturale che ci unisce e che potrà essere un’occasione per rafforzare ulteriormente la relazione tra i nostri Paesi”.

“È stato un vero piacere incontrare per la prima volta il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale- afferma il console Ramji-. Abbiamo discusso dei forti legami con il Regno Unito e della visita di Stato che le Loro Maestà effettueranno in Italia a inizio aprile 2025. Non vediamo l’ora di accoglierli nella tappa di Ravenna per celebrare la consolidata relazione bilaterale, culturale e storica fra l’Italia e il Regno Unito, resa ancor più speciale dalla calorosa ospitalità romagnola”.