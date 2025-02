Ormai da diversi anni il Liceo Scientifico Morando Morandi di Finale Emilia partecipa al programma europeo Erasmus+, grazie al quale studenti di varie nazionalità vengono ospitati reciprocamente dalle rispettive famiglie, conoscendo e vivendo realtà diverse da quelle proprie.

In queste settimane sono frequenti gli arrivi e le partenze da Finale e dintorni, come testimoniano le quattro studentesse del Morandi che hanno raggiunto nei giorni scorsi Berlino per frequentare per un mese il Gymnasium Humboldt e i due gruppi di studenti provenienti da Talavera de la Reina in Spagna e da Poperinge in Belgio che ieri, accompagnati dalla dirigente scolastica Roberta Vincini e dai docenti Ileana Frazzoli e Sergio Pisa, sono stati ricevuti in sala consiliare dal sindaco di Finale Emilia Claudio Poletti e dagli assessori Anna Baldini, Christian Feloni e Patrizia Melara.

Nel corso dell’incontro, il sindaco Poletti ha sottolineato il ruolo importante che il polo scolastico superiore, dove sono ospitati il liceo Morandi e l’Istituto tecnico statale Ignazio Calvi, rappresenta per la comunità di Finale Emilia.

“L’elevato livello nella formazione degli studenti del liceo Morandi – ha detto il sindaco – è certificato dai risultati che essi ottengono una volta catapultati nel mondo universitario o in quello del lavoro. Esperienze come quelle dell’Erasmus contribuiscono ad ampliare le conoscenze e gli orizzonti degli studenti, ma sono importanti anche per le nostre comunità perché permettono di creare relazioni con altre realtà difficilmente raggiungibili in altre modalità. Credo sia anche molto formativo il rapporto che, attraverso uno strumento come l’Erasmus, si crea tra gli studenti e le rispettive famiglie ospitanti. Sono legami che nascono e che spesso sono destinati a durare nel tempo con reciproca soddisfazione”.

Al termine dell’incontro i due gruppi di studenti hanno consegnato un piccolo dono al sindaco Poletti, prima di recarsi in visita al centro storico e ai luoghi più significativi della città come il rinnovato Duomo e l’antico cimitero ebraico.

Il gruppo proveniente dalla Spagna, composto solo da ragazze, si tratterrà fino a martedì 18, mentre gli studenti belgi usufruiranno di una giornata in più, ripartendo mercoledì 19 febbraio.

In queste giornate di permanenza, oltre alle attività in classe al liceo Morandi, sono previste gite a Firenze e Bologna e uno workshop presso la Stazione Rulli Frulli.