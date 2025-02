Il Dipartimento di Economia Marco Biagi di Unimore ospita, venerdì 14 febbraio, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, l’iniziativa “PHD Day – Le ricerche dei candidati del Dottorato di Ingegneria e Economia”, organizzata con il supporto della Fondazione Marco Biagi, che vedrà il contributo di oltre 300 dottorande e dottorandi.

L’iniziativa è organizzata dal Direttore della Scuola di Dottorato E4E (Engineering For Economics – Economics for Engineering), Prof. Paolo Veronesi, insieme al Vicedirettore Prof. Tommaso Fabbri, in accordo con i coordinatori e la coordinatrice dei corsi di dottorato.

L’evento prevede una sessione introduttiva, con l’intervento del Rettore Unimore Carlo Adolfo Porro seguita da sessioni parallele e esposizione di poster, con l’obiettivo di dare visibilità, valorizzare e promuovere i lavori e i risultati di ricerca dei dottorandi e dottorande di tutti i cicli.

La giornata sarà aperta e chiusa da due sessioni plenarie con la partecipazione degli stakeholders del territorio e dei rappresentanti delle istituzioni a vari livelli. In particolare, alle ore 9.15 verrà trattato il tema “Il Dottorato e gli stakeholders del territorio: le possibili connessioni” e alle ore 17.00 il tema trattato verterà su “Lo sguardo dell’Università sul futuro del dottorato”.

La Scuola di Dottorato E4E (Engineering For Economics – Economics for Engineering) nasce per formare figure professionali con alte competenze interdisciplinari che conoscano e sappiano abilmente muoversi tra le sfere manageriale, economica, aziendale ed ingegneristica. I percorsi formativi propedeutici alla industria 4.0 devono differenziarsi dai percorsi tradizionali di area ingegneristica e di area manageriale, integrando reciprocamente negli uni e negli altri le competenze complementari ai fini della configurazione di un profilo interdisciplinare.

I Dipartimenti Unimore di Ingegneria e di Economia si sono coordinati creando, con il supporto organizzativo della Fondazione Marco Biagi, un percorso didattico e di ricerca innovativo che vede coinvolti cinque dottorati di ricerca: il Corso di Dottorato in Information and Communication Technologies (ICT), il Corso di Dottorato in Ingegneria della Innovazione Industriale, il Corso di Dottorato in Ingegneria meccanica e del veicolo “Enzo Ferrari”, il Corso di Dottorato in Lavoro, Sviluppo e Innovazione e il Corso di Dottorato in Ingegneria Civile, Ambientale e dei Materiali.