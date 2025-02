Il Comune di Fiorano Modenese ha avviato il percorso di redazione dello studio fattibilità per l’attivazione di un hub urbano in centro a Fiorano e di un hub di prossimità a Spezzano, al fine di valorizzazione e innovare le due aree, con un programma pluriennale di sviluppo integrato tra vocazione commerciale e turistica, attraverso interventi mirati.

Il progetto sarà realizzato grazie al contributo regionale di 22.500 euro, ottenuto dal Comune di Fiorano Modenese sfruttando le opportunità offerte dalla legge regionale sul commercio n.12/2023.

Giovedì 13 febbraio è stato presentata agli esercenti del centro di Fiorano ed aree limitrofe l’idea dell’hub urbano, mentre giovedì prossimo, 20 febbraio, l’Amministrazione comunale incontrerà i commercianti di Spezzano, insieme ai rappresentanti delle associazioni di categoria.

Lo studio di fattibilità degli hub sarà infatti realizzato di concerto e in condivisione con i Centri di Assistenza Tecnica di Lapam Confartigianato, CNA, Confcommercio e Confesercenti, che avranno il compito di consegnare il progetto, entro fine marzo, alla regione Emilia Romagna.

“Si tratta di una importante opportunità per lavorare insieme (associazioni di categoria, commercianti, attività imprenditoriali, soggetti pubblici e privati) ad un progetto volto a sviluppare processi di rilancio socio-economico delle aree urbane di riferimento.” ha spiegato l’assessore al Commercio, Sergio Romagnoli.

L’hub urbano del centro di Fiorano punterà ad accrescerne l’attrattività, a rigenerare il tessuto urbano, integrando e valorizzando le risorse presenti. Si lavorerà per migliorare le difficoltà delle realtà commerciali e favorire un maggior sviluppo del turismo “spirituale” legato al Santuario della Beata Vergine del Castello, che interagisca con il centro cittadino. Nella frazione di Spezzano, l’hub di prossimità andrà invece ad accrescerne l’identità ed economia di prossimità, attraverso attività commerciali, pubblici esercizi e servizi.

Il primo passo è stato quello di incontrare le parti economiche e sociali che saranno coinvolte, per cominciare ad analizzare le caratteristiche territoriali, socio-economiche e imprenditoriali delle aree coinvolte.

“Ci siamo impegnati con orgoglio e responsabilità in questo progetto, certi che la nostra esperienza e il rapporto quotidiano con le imprese possano portare a risultati utili e condivisi per la comunità. Abbiamo proposto questa partnership all’Amministrazione di Fiorano Modenese, così come ad altri comuni della provincia, convinti di poter contribuire allo sviluppo di strumenti innovativi come gli hub urbani e di prossimità.” dichiarano le quattro Associazioni di categoria.