Con questi obiettivi tornano nel 2025 in Emilia-Romagna Ragazze Digitali ER e i Summer Camp dedicati alle Industrie culturali e creative e alla Transizione ecologica, progetti finanziati con oltre mezzo milione di euro del Fondo Sociale Europeo Plus 2021/2027: un investimento voluto dalla Regione, che nell’ultima seduta di Giunta, a conclusione dei bandi, ha dato il via libera alla realizzazione di 47 iniziative su tutto il territorio.

Corsi intensivi, estivi e gratuiti, rivolti alle classi 3^ e 4^ degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna: 25 i percorsi approvati nell’ambito di Ragazze Digitali ER, destinati a 538 studentesse per ridurre il divario di genere nella formazione tecnico-scientifica, con un finanziamento di oltre 274mila euro; 13 i campi di orientamento dedicati alla transizione ecologica rivolti a 265 partecipanti, ragazzi e ragazze, per una dotazione finanziaria che supera i 130mila euro; infine, i Summer camp ICC (Industrie culturali e creative) sono 9 per 180 partecipanti, con quasi 100mila euro di contributi.

Complessivamente 504mila euro le risorse disponibili e 983 le ragazze e i ragazzi coinvolti in tutti i progetti.

“Per uno sviluppo digitale ed ecologico sostenibile e di lungo termine è essenziale che i cambiamenti siano sempre più inclusivi e orientati verso il futuro- afferma l’assessora regionale all’Agenda digitale, Elena Mazzoni-. Solo così potremo dare risposta a questioni annose e ancora attuali come il divario digitale di genere ma anche il divario salariale, e creare vere opportunità occupazionali per i nostri giovani. Con questi percorsi formativi vogliamo dare a ragazze e ragazzi strumenti concreti per affrontare l’innovazione digitale ed ecologica e permettere loro di orientarsi verso la scelta di percorsi di studio e di lavoro che saranno sempre più centrali per la nostra economia e per la nostra società. Anche per il 2025- chiude Mazzoni- proseguiamo con un percorso che si è rivelato molto positivo per i partecipanti degli scorsi anni”.

Le azioni proposte intendono fornire ai giovani e alle loro famiglie gli strumenti per scegliere con maggiore consapevolezza il proprio futuro e acquisire nuove competenze su temi come ingegneria informatica, scienze biomediche, analisi degli impatti climatici, bioingegneria, progettazione di videogiochi, intelligenza artificiale, stampa 3D, studio di nuovi materiali e valorizzazione del patrimonio artistico, storico e culturale della regione.

Tra gli obiettivi previsti innanzitutto il contrasto agli stereotipi di genere, che ancora troppo spesso allontanano le ragazze dallo studio delle materie scientifiche: il progetto Ragazze Digitali ER punta proprio a far acquisire alle studentesse competenze digitali scientifiche, considerate uno dei tasselli su cui costruire una vera parità. Sono, invece, aperti a ragazze e ragazzi i Summer Camp ICC e Transizione ecologica. I campus sono organizzati sempre nel periodo estivo di sospensione delle lezioni, prevedono la realizzazione di laboratori formativi e orientativi e sono realizzati dagli enti di alta formazione accreditati in collaborazione con gli Atenei con sede in Emilia-Romagna; i modelli didattici scelti valorizzeranno la partecipazione attiva e la sperimentazione e prevedono visite guidate nei luoghi di eccellenza dell’innovazione dell’Emilia-Romagna, per arricchire e completare l’esperienza laboratoriale.