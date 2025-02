La Giunta comunale di Scandiano ha deliberato questa mattina le date ufficiali della decima edizione di FestivaLove, la kermesse primaverile ormai divenuta un appuntamento di rilievo nel panorama nazionale. L’evento, che trae ispirazione dai versi immortali del poeta scandianese Matteo Maria Boiardo ne L’Inamoramento di Orlando, animerà la città nei giorni 30-31 maggio e 1 giugno 2025, trasformando Scandiano in un grande palcoscenico dedicato all’amore, alla cultura e alla musica.

“In questi dieci anni, FestivaLove ha saputo crescere e consolidarsi come uno degli eventi più attesi del territorio, capace di coniugare riflessione e intrattenimento, cultura e divertimento,” ha dichiarato il sindaco Matteo Nasciuti.

La geografia del Festival seguirà la tradizione consolidata:

Nei Giardini della Rocca si terranno i dibattiti, che vedranno protagonisti ospiti di rilievo nazionale e internazionale, spaziando dalla letteratura alla filosofia, fino all’ambientalismo.

si terranno i dibattiti, che vedranno protagonisti ospiti di rilievo nazionale e internazionale, spaziando dalla letteratura alla filosofia, fino all’ambientalismo. In piazza Fiume , l’anfiteatro naturale della città, andranno in scena i tre concerti serali , in programma venerdì, sabato e domenica (con quest’ultimo a pagamento).

, l’anfiteatro naturale della città, andranno in scena i tre , in programma venerdì, sabato e domenica (con quest’ultimo a pagamento). La rinnovata piazza Spallanzani sarà invece il punto di riferimento per i giovani, con dj-set in programma il venerdì e il sabato sera.

sarà invece il punto di riferimento per i giovani, con dj-set in programma il venerdì e il sabato sera. Confermate anche le due manifestazioni collaterali di successo: I Love Circus e Vignettiamo.

Lo staff organizzativo è al lavoro per definire il programma completo della tre giorni dedicata all’amore. Tra pochi giorni sarà inoltre svelato il nome dell’ospite speciale che darà il via all’Anteprima di FestivaLove, in programma al Teatro Boiardo.