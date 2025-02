“Preoccupazione allarmante. Sono le uniche parole che si avvicinano alla descrizione del nostro stato d’animo. Dopo le vicende sui furti di grondaie che impellano in tutta la città, dopo la spiacevole “visita” ricevuta dal Consigliere Macchioni, ecco che assistiamo all’ennesimo episodio gravissimo ai danni di una donna in prossimità del centro storico cittadino e persino in pieno giorno!”. Così Lega Sassuolo.

“Solidarietà da tutta la Lega Sassuolo alla vittima, alla quale inviamo un augurio di una rapida guarigione, nonostante siamo consapevoli che le ferite che porterà per molto tempo non saranno solo fisiche.

Lanciamo un appello al Sindaco: non faccia proclami giornalistici, ma agisca… e lo faccia in fretta. Un piccolo suggerimento: utilizzare i vigili urbani per presidiare il territorio ed operare efficacemente, anziché impiegare ben 2 pattuglie per le riprese cinematografiche in atto in città. Sindaco Mesini: meno ciak, più azione!” – conclude Lega Sassuolo.