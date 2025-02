Nella notte e al mattino precipitazioni in graduale esaurimento sui rilievi fino alla pedecollina, in particolare del settore centro-orientale con deboli nevicate fino a quote di bassa collina. Schiarite già dalla mattinata sulle pianure, che tenderanno ad estendersi all’intera regione nel corso del pomeriggio/sera. Locali banchi di nebbia sulle pianure più occidentali nelle prime ore della giornata.

Temperature minime in diminuzione con valori tra -1 e 1 grado sulle pianure centro-occidentali, tra 3 e 6 gradi lungo la fascia costiera ed in Romagna. Massime tra 8 e 9 gradi. Venti deboli/moderati dai quadranti settentrionali con residui rinforzi nella prima parte della giornata lungo le aree costiere, in mare e lungo il crinale appenninico. Mare inizialmente agitato al mattino, in attenuazione e tendente a mosso dalle ore pomeridiane.

(Arpae)