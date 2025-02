Sono in crescita i turisti a Maranello e nei comuni del Sistema Turistico Territoriale Intercomunale che comprende anche Fiorano Modenese, Formigine, Frassinoro, Montefiorino, Palagano e Prignano sulla Secchia. Secondo i dati elaborati dalla Regione Emilia-Romagna, nel 2024 Maranello ha registrato 81.392 arrivi (+12,9% rispetto al 2023), confermandosi il comune più visitato della provincia dopo il capoluogo, con un numero di turisti che sfiora il 10% del totale del bacino modenese.

Turisti in aumento anche a Formigine con 58.371 (+8,3%) e Fiorano Modenese con 22.149 presenze (+13%), così come è in crescita su tutti e tre i comuni il numero dei pernottamenti (149.324 a Maranello, +11,1%, 181.199 a Formigine, +5,9%, 40.169 a Fiorano Modenese, +9,6%). Positivo pure il dato dei visitatori stranieri, in crescita rispetto al 2023 in tutti e tre i comuni della pianura: +16% a Maranello (46.375, il 57% del totale in città), +9% a Fiorano Modenese (11.537), +10,1% a Formigine (17.163). Bene anche i quattro comuni della montagna, che nel 2024 confermano un buon trend di arrivi e presenze.

“I dati premiano la scelta di fare rete“, commentano gli assessori con delega al turismo Juri Fontana (Maranello), Marilisa Ruini (Fiorano Modenese) e Corrado Bizzini (Formigine). “Da alcuni anni stiamo investendo su un progetto di collaborazione non solo tra i sette Comuni ma anche con le realtà locali, per offrire ai turisti italiani e stranieri un’offerta diversificata capace di rendere merito alle tante ricchezze dei nostri territori”.

I flussi, in aumento anche rispetto al 2019 e al periodo pre-Covid, confermano dunque il trend positivo per la ricettività e l’accoglienza nei territori che fanno riferimento al Sistema Turistico, che vede da alcuni anni le amministrazioni comunali impegnate in azioni di valorizzazione di un territorio variegato che ha tra i suoi punti di attrazione i motori, le eccellenze storiche, culturali, artistiche e architettoniche, il patrimonio della ceramica, l’enogastronomia, il benessere, la natura e le attività outdoor, e che vede nell’ufficio di informazione turistica IAT-R Terra di Motori ospitato presso il Museo Ferrari di Maranello un punto di riferimento per informazioni, servizi e prenotazioni. Diverse le azioni intraprese a sostegno della promozione turistica, dalla divulgazione attraverso i canali digitali (il sito Maranello Plus e le relative piattaforme social) al coinvolgimento delle imprese della ricezione e della ristorazione in progetti di formazione come lo IAT diffuso e nella raccolta di esperienze immersive nel territorio del sistema. Tra le iniziative avviate recentemente, la collaborazione con il Territorio Turistico Bologna-Modena, progetto regionale di promozione che coinvolge i territori della Città metropolitana di Bologna e della Provincia di Modena, il riconoscimento dello IAT Terra di Motori in IAT Reservation, ufficio di informazione e accoglienza turistica che svolge, tramite agenzia di viaggi, anche funzione di prenotazione e vendita di servizi turistici, e le proposte sui territori di laboratori ed esperienze per i turisti.