Domani, sabato 15 febbraio alle ore 21, il teatro comunale R. Ruggeri di Guastalla ospiterà un concerto-spettacolo della tribute band Sequencer a scopo benefico.

Non il solito “Pink Floyd tribute show” per celebrare il 50° anniversario dell’album “Wish You Were Here”, ma un concerto speciale arricchito da un’introduzione al concept e da un’intervista immaginaria a Syd Barrett.

Sul palco del teatro Ruggeri ci saranno, oltre alla tribute band Sequencer, a cui sono affidate le esecuzioni dei brani, la giornalista musicale Francesca Mercury in veste di storyteller e l’attore Aldo Carboni nei panni del geniale “diamante pazzo” Syd Barrett, fondatore e anima dei primi Pink Floyd.

Dopo aver portato in scena, nel 2023, uno spettacolo di musica e narrazioni dedicato al 50° anniversario dell’LP “The Dark Side Of The Moon”, la band reggiana – nata nel 1985 – replica il format teatrale con un altro grande album.

Evento a favore dell’associazione SA.RE per l’acquisto di un ecografo da donare alla Medicina 1 dell’ASMN di Reggio Emilia

Costo biglietto: Platea: € 20 / Palchi: € 15

Info: 333 8656433 William 346 6924809 Roberto