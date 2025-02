Avremo una copertura nuvolosa di tipo medio-alto, con addensamenti più consistenti lungo i rilievi nel corso della giornata.

Temperature minime in diminuzione sulle pianure interne, comprese tra 0 e -2 gradi con valori localmente inferiori in aperta campagna con estese gelate; valori intorno allo zero o lievemente superiori sul settore centro-orientale. Massime stazionarie intorno a 8/9 gradi. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mare mosso.

(Arpae)