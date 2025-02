Il Sassuolo supera il Brescia con un netto 2-0 e conquista tre punti importanti. La squadra di Grosso ha controllato il match, colpendo al momento giusto con Lovato e Laurienté, mentre il Brescia ha sprecato le poche occasioni avute.

PRIMO TEMPO: LOVATO SBLOCCA IL MATCH

Il Sassuolo parte subito forte e trova il vantaggio al 34’ con Matteo Lovato. Il difensore neroverde, sugli sviluppi di un calcio piazzato battuto da Berardi, colpisce di testa e insacca nell’angolino basso. Il Brescia prova a reagire e sfiora il pari nel recupero con un colpo di testa di Borrelli respinto dalla difesa. Si va al riposo con il Sassuolo avanti 1-0.

SECONDO TEMPO: LAURIENTÉ CHIUDE I CONTI

Nella ripresa il Brescia spinge per cercare il pari e si rende pericoloso con Bjarnason e Adorni, che colpisce la traversa al 68’. Ma nel momento migliore delle rondinelle, il Sassuolo colpisce in contropiede: al 73’ Luca Moro serve un assist perfetto per Armand Laurienté, che dal limite dell’area lascia partire un sinistro preciso che batte il portiere e firma il 2-0.

Nel finale il Brescia tenta un assalto disperato, ma spreca con Bjarnason, che manda alto da buona posizione. Il Sassuolo controlla il risultato fino al triplice fischio, conquistando una vittoria meritata.

TABELLINO DEL MATCH

Sassuolo-Brescia 2-0

Marcatori: 34’ Lovato (S), 73’ Laurienté (S)

Ammoniti: Toljan, Obiang (Sassuolo); Dickmann, Verreth (Brescia)

Espulsi: nessuno

Il Sassuolo porta a casa tre punti fondamentali, mentre il Brescia esce sconfitto e dovrà lavorare per migliorare la fase offensiva.