Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia “Via San Donato”, dalle 22:00 di martedì 18 alle 6:00 di mercoledì 19 febbraio, in modalità alternata, sarà chiuso lo svincolo 9 San Donato, in entrata verso Casalecchio di Reno e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo 8 bis Caab-Granarolo o lo svincolo 10 Zona Industriale Roveri.

Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 18 alle 6:00 di mercoledì 19 febbraio, sarà chiusa l’entrata dello svincolo 13 “SS9 Via Emilia” verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo 12 “SS65 della Futa”.