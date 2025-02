Nell’ambito delle attività di controllo per la tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Parma, in collaborazione con il personale del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.) dell’Azienda USL di Parma, hanno recentemente effettuato un’ispezione igienico-sanitaria presso un ristorante etnico situato in città.

L’ispezione ha evidenziato gravi carenze igienico-sanitarie all’interno del locale cucina e del deposito alimenti. Sono state riscontrate superfici e attrezzature di lavoro ricoperte da sporco e unto pregresso, oltre alla presenza di attrezzature vetuste e danneggiate. La cella frigorifera presentava evidenti rotture e formazioni di ruggine, mentre le pareti risultavano annerite con crepe e rotture nel soffitto, compromettendo le condizioni di sicurezza igienica del locale.

A seguito dei controlli, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo 62 kg di materie prime e preparazioni alimentari, per un valore commerciale di circa 1.000 euro. Parte di tali prodotti risultava scaduta, mentre altri erano privi delle informazioni obbligatorie relative alla rintracciabilità, requisito essenziale per garantire la sicurezza alimentare e la tutela del consumatore.

Inoltre, nel menù cartaceo a disposizione dei clienti non erano indicate le sostanze potenzialmente allergeniche, una omissione che mette a rischio la salute dei consumatori con intolleranze o allergie alimentari.

Al legale responsabile dell’attività sono state contestate violazioni amministrative, per le quali saranno comminate sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di 5.000 euro. Considerata la gravità delle carenze igienico-sanitarie riscontrate, il personale dell’Azienda USL ha disposto l’immediata sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di conformità previste dalla normativa vigente.

Il rispetto delle norme igienico-sanitarie rappresenta un requisito fondamentale per garantire la sicurezza alimentare e la salute dei consumatori. I controlli continueranno con costanza per prevenire situazioni di rischio e assicurare il rispetto delle normative nel settore della ristorazione.