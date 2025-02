Torna in Salaborsa dal 19 febbraio GenerAzioni: la ricerca incontra la città, ciclo di appuntamenti frutto di un lavoro di co-progettazione tra Università di Bologna e Biblioteca Salaborsa – Settore Biblioteche e Welfare culturale del Comune di Bologna.

L’iniziativa, che si replica con successo dal 2023, offre a giovani ricercatrici e ricercatori che stanno frequentando o hanno appena concluso il dottorato di ricerca all’Università di Bologna, l’occasione di presentare alla città il proprio lavoro, dialogando con il pubblico della biblioteca e presentando percorsi di ricerca innovativi, a testimonianza dell’impegno dell’ateneo nel dare risposte alle esigenze della collettività attraverso l’attività di ricerca e la sua valorizzazione.

Gli incontri, che prenderanno la forma di talk a più voci e di una game conference, si svolgono dal 19 febbraio al 18 marzo e si terranno in Piazza Coperta o nell’Auditorium Enzo Biagi con inizio alle ore 18 e a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Un ultimo appuntamento è previsto per settembre 2025, in concomitanza con la Notte dei Ricercatori.

Si inizia mercoledì 19 febbraio in Piazza coperta con i saluti di benvenuto di Veronica Ceruti, direttrice del Settore Biblioteche e Welfare culturale del Comune di Bologna e Maria Letizia Guerra, delegata all’Impegno Pubblico all’Università di Bologna e, a seguire, Orizzonte stelle. Muoni, materia oscura e piccoli satelliti per comprendere il Cosmo invisibile, incontro in cui si alternano le voci di Leonardo De Deo, PhD in Astrofisica con La risposta è nelle stelle; Andrea Curatolo, PhD in Scienze e Tecnologie Aerospaziali con Un laboratorio per simulare lo spazio; Eugenia Spedicato, PhD in Fisica con Alla scoperta del misterioso muone. Modera Carlo Nipoti, astrofisico e docente di Fisica e di Astrofisica, Università di Bologna.

Mercoledì 26 febbraio, sempre alle ore 18 in Auditorium Enzo Biagi, è la volta di Le frontiere del corpo umano, quando il potenziale di studio è dentro di noi, incontro con Simone Bonetti, PhD in Scienze Cardio Nefro-Toraciche sul tema L’identikit del cuore “nuovo”? È in provetta; Gloria Astolfi, PhD in Scienze Chirurgiche e Tecnologie Innovative che ci chiede Raccontami come piangi e ti dirò come stai; Pietro Cimatti, PhD in Scienze Chirurgiche e Tecnologie Innovative e il suo intervento Non appendete le protesi al chiodo. Modera Manuela Ferracin, PhD, Docente di Patologia Generale, Università di Bologna.

GenerAzioni di martedì 18 marzo, Auditorium Enzo Biagi ore 18, verterà su Innovare con la ricerca. Idee per il futuro. Intervengono: Margherita Carpani, PhD in Law, Science and Technology con Biobanche: la sfida della ricerca aperta; Filippo Martinini, PhD in Ingegneria Elettronica, Telecomunicazioni e Tecnologie dell’Informazione con Mi piace andare veloce; Riccardo Medri, PhD in Chimica Industriale con La vernice che trasforma la luce. Conduce Matteo Pompili, mediatore scientifico, Tecnoscienza.

Il tema dell’incontro di settembre sarà comunicato in prossimità della data e all’interno della cornice della Notte dei Ricercatori.

GenerAzioni: la ricerca incontra la città unisce Università di Bologna e Biblioteca Salaborsa nella volontà comune di restituire alla città il frutto della ricerca con un approccio improntato al dialogo e uno stile di comunicazione pensato per coinvolgere il pubblico e farlo partecipe dei nuovi orizzonti del sapere.

Insieme a questa questa nuova GenerAzione di giovani ricercatrici e ricercatori, ci interrogheremo sulle sfide emergenti in ambito scientifico, sulle loro ricadute sociali rispetto alla nostra quotidianità, sulle risposte ai bisogni della comunità e dei territori di cui siamo parte, sul benessere e sulle sfide del vivere contemporaneo.

Si ringrazia ART-ER, Società Consortile della Regione Emilia-Romagna partecipata da tutti gli atenei regionali, per la preparazione dei giovani ricercatori alla partecipazione a GenerAzioni.

Maggiori informazioni:

https://www.bibliotecasalaborsa.it/generazioni-2025

https://site.unibo.it/phd-storytelling/it