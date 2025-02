Kerakoll, Società Benefit certificata B Corp e realtà multinazionale attiva nel settore dell’edilizia, rafforza ulteriormente il proprio impegno verso la sostenibilità e la sicurezza sul lavoro con l’implementazione di un innovativo sistema di geolocalizzazione per la flotta dei carrelli elevatori.

La soluzione, basata sulla piattaforma On.Plant/RTLS di Onit, mira a ridurre significativamente i rischi di incidenti, oltre a consentire di ottimizzare i processi logistici nei propri stabilimenti.

Il nuovo sistema, grazie a tecnologie intelligenti di geolocalizzazione, permette per la prima volta di ridurre il rischio di collisioni tra carrelli elevatori (V2V – Vehicle to Vehicle), in particolare in aree critiche dello stabilimento come le uscite dalle stive e gli incroci pericolosi. Inoltre, aumenta la sicurezza per il personale a terra, riducendo il rischio di impatti V2P – Vehicle to Pedestrian, con una particolare attenzione alle aree di carico camion.

Il progetto segue una roadmap ben definita: lo stabilimento di Rubiera, in corso di stabilizzazione, è già operativo come progetto pilota, mentre nell’impianto di Sassuolo è in fase di implementazione. Infine, anche nel nuovo plant attualmente in costruzione a Sassuolo è prevista l’introduzione di questo sistema intelligente.

Oltre alla possibilità di ridurre significativamente il rischio di incidenti e infortuni, il sistema di geolocalizzatori permette di ottimizzare la gestione della logistica, mediante la definizione di percorsi efficienti che riducono le distanze percorse, l’usura dei mezzi e i consumi energetici. Inoltre, supporta i carrellisti nel loro lavoro attraverso un’interfaccia operatore semplificata.

Grazie ad algoritmi matematici avanzati, sviluppati con tecnologia AI, la cabina di regia RTLS (Real-Time Locating System) organizza in tempo reale l’assegnazione delle attività in modo ordinato, efficiente e sicuro, in base al contesto operativo dello stabilimento, che si modifica costantemente.

L’approccio innovativo è il frutto di una collaborazione vincente con Onit, azienda specializzata che per questo progetto ha ottenuto l’approvazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con Infratel, al Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things, coinvolgendo anche il Dipartimento di Ingegneria Informatica dell’Università di Bologna.

Questo progetto si inserisce, in modo tangibile, nel più ampio impegno di Kerakoll verso lo sviluppo sostenibile, in linea con i valori e la missione di B Corp: promuovere il benessere delle persone e la tutela dell’ambiente.