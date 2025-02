Il Comune di Marzabotto ha vinto altri due importanti bandi regionali grazie ai quali sarà portata avanti la riqualificazione di ulteriori spazi all’interno dell’area dell’ex Cartiera di Lama di Reno.

Con il progetto “MA.CA.CO.” l’amministrazione ha vinto il bando “Investimenti non produttivi nelle aree rurali”. E’ un bando per il “Sostegno a investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o all’espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, compresi i servizi sociosanitari, le attività culturali e ricreative e le relative infrastrutture” della Regione Emilia-Romagna, per un importo ammesso a finanziamento pari a € 461.941,28.

Questi fondi consentiranno di sistemare tre capannoni e di installare nuovi pannelli fotovoltaici. Gli spazi verranno utilizzati per attività della Consulta del Volontariato, in collaborazione con l’associazione Mano Tesa ODV e il Comune di Marzabotto, finalizzati allo sviluppo dell’economia circolare e al reinserimento lavorativo.

Tra le tante attività è previsto anche un nuovo spazio dove portare mobili ancora utilizzabili per dare loro nuova vita, evitando di buttarli, innescando così il circolo virtuoso del riuso e della lotta allo spreco.

risultato invece vincitore del bando rivolto ad interventi di restauro, conservazione, consolidamento e valorizzazione del patrimonio architettonico, storico e contemporaneo a destinazione culturale L.R. N. 7/2020 della Regione Emilia-Romagna, per un importo ammesso a finanziamento pari a € 151.210,50.

Questi fondi saranno dedicati alla sistemazione di alcune sale dove verrà creato il Museo della Cartiera oltre ad una sala mostre per bambini ed uno spazio espositivo.

Sono mete importanti per il Comune di Marzabotto, che vedranno la luce grazie al prezioso lavoro dell’Ufficio Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e Lavori Pubblici.

“Questi due progetti arricchiscono ulteriormente la riqualificazione della ex Cartiera e i fondi ottenuti permetteranno di ridare vita ad un’area che non era compresa nella parte interessata da finanziamenti PNRR – ha spiegato la Sindaca di Marzabotto Valentina Cuppi -. Stiamo continuando a partecipare a bandi per completare la rinascita e la riqualificazione di tutti gli edifici, per arrivare a dar vita ad un “hub green” nel quale tutto è pensato in un’ottica di sostenibilità, con la promozione di economia circolare e sociale, di cultura, turismo e innovazione, che consentirà di creare anche nuove opportunità di lavoro nel territorio”.