Si è chiusa con un incontro istituzionale presso l’Ambasciata d’Italia in Costa Rica l’edizione 2025 della Field School – Costa Rica, un’esperienza unica di formazione e ricerca sul campo per studenti e ricercatori di Unimore, organizzata in collaborazione con l’Associazione Foreste per Sempre OdV.

L’Ambasciatore Alberto Colella, insieme al Console e allo staff dell’Ambasciata, ha accolto le 13 studentesse e studenti partecipanti alla spedizione, accompagnati da docenti, tecnici e ricercatori: il Prof. Dario Sonetti, direttore della Stazione di Ricerca Biologica e Meteoclimatica “Italia-Costa Rica”, il Prof. Matteo Dal Zotto (Dipartimento di Scienze della Vita e Presidente di Foreste per Sempre OdV), il Meteorologo Luca Lombroso (Osservatorio Geofisico del DIEF Unimore) e il Dott. Stefano Francesconi di Foreste per Sempre OdV; alla spedizione ha partecipato inoltre la dott.ssa Giulia Santunione del Dipartimento di Scienze della Vita.

In collegamento video hanno partecipato anche la Prof.ssa Lorena Rebecchi, Direttrice del Dipartimento di Scienze della Vita, e il Prof. Alessandro Capra, Delegato del Rettore per i rapporti internazionali.

Durante l’incontro sono stati illustrati i risultati delle attività scientifiche, didattiche e di volontariato svolte in Costa Rica, con un focus sugli studi condotti presso la Stazione Biologica e Meteoclimatica “Italia Costa Rica” nella Riserva Karen Mogensen. È stata inoltre un’occasione per discutere possibili collaborazioni internazionali e accordi bilaterali tra Unimore e istituzioni accademiche e scientifiche costaricane.

“Il mio auspicio è che si dia continuità al campus sulla biodiversità e alle attività dell’osservatorio meteorologico di Unimore in Costa Rica e che, con il tempo, si aggiungano accordi di mobilità di studenti e collaborazioni di ricerca tra Unimore e università costaricane. Contatti sono già stati avviati con il supporto dell’Ambasciata italiana in Costa Rica” – ha commentato il Prof. Capra.

La Field School è iniziata con una lunga permanenza nella Riserva Karen Mogensen, che ospita la Stazione Biologica e Meteoclimatica Italia Costa Rica, dove i partecipanti hanno approfondito studi su meteorologia tropicale, cambiamenti climatici, fauna e flora. L’esperienza è proseguita con l’esplorazione della Riserva Naturale Assoluta di Cabo Blanco, un angolo incontaminato di foresta e costa affacciato sull’Oceano Pacifico e a seguire del Parco Nazionale Palo Verde, caratterizzato da vaste zone umide, habitat di una straordinaria varietà di specie. Attraversando poi le foreste nebbiose del Parco Nazionale Volcán Tenorio e Miravalles, i partecipanti hanno potuto osservare da vicino ecosistemi unici. Infine, l’itinerario ha toccato la costa caraibica con visite ai Parchi Nazionali del Tortuguero e di Cahuita, fondamentali per la tutela della biodiversità marina e terrestre.

La Field School in Costa Rica è riconosciuta come tirocinio universitario grazie alla convenzione tra l’Associazione Foreste per Sempre e Unimore, offrendo a studenti e studentesse un’opportunità straordinaria per sviluppare competenze scientifiche e professionali direttamente sul campo.