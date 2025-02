A causa di un evento franoso, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 64 “Porretana” al km 61,400, a Vergato, in provincia di Bologna.

Il traffico, per i veicoli inferiori alle 3,5 tonnellate, è al momento così regolato: per chi viaggia in direzione Bologna, uscita al km 59,050, attraversamento del centro abitato di Pioppe e rientro sulla statale 64 “Porretana” al km 62,800; per chi viaggia in direzione Pistoia, uscita al km 62,800, attraversamento del centro abitato di Pioppe e rientro sulla statale 64 “Porretana” al km 59,050.

I veicoli superiori alle 3,5 tonnellate, che viaggiano in direzione Bologna, vengono invece deviati al km 56,400. Il rientro sulla statale “Porretana” può avvenire al km 75,800, dopo aver percorso la strada provinciale 24 fino a Ponte Locatello e la strada provinciale 325.

I veicoli superiori alle 3,5 tonnellate, che viaggiano in direzione Pistoia, vengono deviati al km 75,800. Il rientro sulla statale “Porretana” può avvenire al km 56,400, dopo aver percorso la strada provinciale 325 fino a Ponte Locatello e la strada provinciale 24.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.