Il Sassuolo di Fabio Grosso sta viaggiando a velocità supersonica in Serie B, con un rischio se preferite un obiettivo chiaro: riscrivere la storia e diventare la squadra con il maggior numero di punti mai registrati in un torneo a 20 squadre.

Forte dei suoi 61 punti in 26 giornate, il Sassuolo vanta una media impressionante di 2,34 punti a partita. I campionati non li decidono le statistiche ma quanto succede in campo certo, ma se per un momento cediamo alla suggestione proiettando questo ritmo fino alla 38ª giornata, si arriverebbe a 89 punti, una quota mai toccata prima nella storia del campionato cadetto con il format attuale.

Storica resta ancora la promozione dell’Ascoli 1977-78, che conquistò la massima serie con 87 punti (convertiti con il punteggio attuale), distanziando le inseguitrici di ben 17 lunghezze. Un record che sembrava imbattibile, fino a oggi. Se il Sassuolo manterrà questo ritmo, il primato potrebbe cadere sotto i colpi di Berardi e compagni.

Da sorpresa in Serie A a dominatrice in Serie B, il Sassuolo si conferma un club fuori dagli schemi. Non una provinciale qualsiasi, ma una realtà solida, con un’identità chiara e un progetto vincente. Il traguardo è vicino, la storia è a un passo. Ora tocca a Grosso e ai suoi ragazzi trasformare il sogno in realtà.

(Claudio Corrado)