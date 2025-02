Gli agenti del Comando Polizia Locale Appennino Reggiano sono intervenuti su un sinistro stradale venerdì 14 febbraio sulla Statale 63, al km 80 nel comune di Casina nei pressi delle gallerie. La strada era interessata dalla forte nevicata che ha imbiancato la montagna.

Giunti sul posto poco dopo, una giovane conducente riferiva ai poliziotti di essere stata urtata da una vettura che, successivamente, non si era fermata per accertarsi delle condizioni della ragazza e per effettuare il necessario scambio dei dati ai fini assicurativi. Fortunatamente la giovane non era rimasta ferita dal tamponamento e non è stato necessario allertare i soccorsi sanitari. Gli agenti, quindi, si ponevano immediatamente alla ricerca del veicolo che si era allontanato e lo rintracciavano all’interno di una delle gallerie in direzione Reggio Emilia a una distanza di quasi 3 km dal luogo dell’incidente.

A bordo erano presenti tre uomini che fornivano agli agenti dichiarazioni contrastanti su chi fosse il reale conducente del mezzo e sui motivi dell’allontanamento. Gli agenti decidevano quindi di approfondire i controlli e dalle indagini effettuate emergeva come il reale conducente dell’auto, un uomo di 56 anni residente nel modenese, avesse la patente scaduta e mai rinnovata dal 2008. Lo stesso veniva quindi sanzionato per la fuga dal sinistro stradale con danni alle sole cose, omesso controllo del veicolo e guida con patente scaduta.