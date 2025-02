La Polizia di Stato di Modena ha dato esecuzione alla misura cautelare del collocamento in comunità, disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Bologna, quale aggravamento del precedente provvedimento della permanenza in casa.

Si tratta di uno dei cinque giovani, gravemente indiziati a vario titolo dei reati di rapina aggravata e lesioni in danno di giovani ragazzi, nel periodo compreso tra il 28 ottobre e il 19 novembre 2024, che il 7 gennaio scorso, erano stati tratti in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. di quel Tribunale per i Minorenni.

L’aggravamento della misura in essere si è reso necessario in quanto il minore ha più volte violato le prescrizioni imposte relativamente agli orari e ha tenuto comportamenti gravemente irregolari e condotte di rilievo penale, in particolare risulta gravemente indiziato di un ulteriore rapina avvenuta in ambito scolastico nei giorni scorsi.