Sono oltre 5.700 (per la precisione 5.796, 2.092 dei quali raccolti sul territorio del Comune di Modena) i farmaci donati dai cittadini e dalle farmacie della provincia di Modena durante l’edizione 2025 delle Giornate di Raccolta del Farmaco, corrispondenti a un valore totale di 52.174 euro.

Una solidarietà che anche quest’anno, il 25° dall’avvio dell’iniziativa promossa da Fondazione Banco Farmaceutico in collaborazione con Cdo Opere Sociali, Federfarma, Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI), Federchimica Assosalute, Egualia – Industrie Farmaci Accessibili, ha fatto sì che sia stato possibile raggiungere un’ottima raccolta: ora i medicinali sono destinati alle 19 realtà non profit del territorio che li stanno già ritirando in questi giorni, e saranno utilizzati per le persone bisognose assistite.

All’iniziativa di contrasto alla povertà sanitaria hanno aderito 47 farmacie su tutto il territorio provinciale, e sono stati coinvolti 200 volontari.

Complessivamente, a livello nazionale, sono state donate oltre 640 mila confezioni di medicinali, pari a un valore di oltre 5,7 milioni di euro. Aiuteranno almeno 463 mila persone in condizione di povertà sanitaria, delle quali si prendono cura le 2.031 realtà assistenziali convenzionate con la Fondazione Banco Farmaceutico. All’iniziativa hanno aderito 5.908 farmacie, sono stati coinvolti più di 26.500 volontari e oltre 20.600 farmacisti. I titolari delle farmacie hanno donato a Banco Farmaceutico oltre 850 mila euro.

Le GRF si sono svolte sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica. Intesa Sanpaolo è Partner Istituzionale dell’iniziativa. Le GRF sono realizzate grazie all’importante contributo incondizionato di IBSA Italy, Teva Italia, EG STADA Group, DHL Supply Chain Italia, DOC Pharma e al sostegno di Piam Farmaceutici, Krka Farmaceutici e Zentiva Italia.

La Raccolta è stata supportata da RAI per la Sostenibilità – ESG, Mediafriends, La7, Sky per il sociale, Warner Bros. Discovery e Pubblicità Progresso.

È necessario continuare a sostenere Banco Farmaceutico al fine di supportare, così, le realtà assistenziali che si prendono cura dei bisognosi: la povertà sanitaria, infatti, rappresenta ormai un elemento endemico. Le persone che, nel 2024, non hanno potuto acquistare farmaci per ragioni economiche sono 463.176 (7 residenti su 1.000) in aumento dell’8,43% rispetto all’anno precedente. Molte di queste, sono minori, pari al 22% del totale (102.000 unità). A rivolgersi alle realtà assistenziali per ricevere farmaci e cure sono, prevalentemente, uomini, (il 54% del campione, contro il 46% delle donne) e adulti (18-64 anni, pari al 58%). Pressoché uguale è la quota di cittadini italiani (49%, pari a 225.594 unità) e di quelli stranieri (51%, pari a 237.583 unità).

COME SOSTENERE BANCO FARMACEUTICO

✔ Sostegno Diretto – È possibile effettuare una donazione con PayPal, carta di credito o bonifico all’Iban IT23J0311002400001570013419, e destinando il proprio 5X1000 al C.F. 97503510154. Le donazioni aiuteranno a coprire le spese per la consegna dei farmaci. Per info: https://www.bancofarmaceutico.org/dona-ora

✔ Donazioni Aziendali – Invitiamo le aziende a contattarci scrivendo a silvia.bini@bancofarmaceutico.org

✔ Recupero Farmaci Validi – Per info su come donare i medicinali di cui non si ha più bisogno: https://www.bancofarmaceutico.org/cosa-facciamo/recupero-farmaci-validi

“Siamo felici perché la Raccolta ha dato un risultato importante e contribuirà, così, a sostenere le realtà caritative e socio-assistenziali e a restituire salute e un po’ di serenità a tante persone bisognose. Siamo felici anche perché è stato dato, ancora una volta, un importante segnale: in un mondo in cui le ragioni di preoccupazione crescono, e i rapporti sembrano così spesso marcati dalla reciproca utilità, il fatto che tanti soggetti diversi si mettano insieme per donare, senza chiedere nulla in cambio, rappresenta un segno di speranza per tutta la società. Per questo, ringraziamo di cuore tutti i cittadini, i volontari, i farmacisti, le aziende e le realtà caritative che hanno reso possibile tutto ciò”, ha dichiarato Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico Ets.

“Noi farmacisti – commentano Fabrizio Violi e Marco Bavutti, presidenti rispettivamente di Federfarma Modena e dell’Ordine dei Farmacisti di Modena – siamo lieti di aver fatto, ancora una volta, la nostra parte. Rivolgiamo dunque un sentito ringraziamento a tutti i colleghi che hanno scelto di partecipare alle Giornate. D’altronde, alla professione è connaturata l’idea e la pratica della solidarietà, perché la missione di promuovere la salute e il benessere rappresenta la bussola imprescindibile di ogni farmacista degno di questo nome. Per questo continueremo, anche sul territorio, a impegnarci per sviluppare tutte le sinergie possibili con il Terzo settore e le istituzioni al fine di contrastare la povertà sanitaria, perché quello alla salute continui a rappresentare un diritto, e una possibilità concreta, per ogni cittadino”.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet del progetto, all’indirizzo www.bancofarmaceutico.org o inviare una e-mail a modena@bancofarmaceutico.org.