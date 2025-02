A Fiorano Modenese è in fase di realizzazione la copertura con fibra ottica fino a 1.000 Mbits/s in download da parte di operatori di telecomunicazioni. L’Amministrazione comunale fioranese in questi anni si è adoperata per arrivare a questo risultato, reso possibile anche grazie a finanziamenti da fondi nazionali ed europei .

Sono già diverse le zone del territorio cablate con banda ultralarga, con collegamenti ad Internet fino a 10 Gigabit/s, in particolare ad oggi risultano coperti quasi tutto il villaggio artigiano di Spezzano, dove sono concentrate molte importanti aziende, e buona parte dei centri di Fiorano e Spezzano.

Per la posa della fibra ottica vengono utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti. Quando è stato necessario fare scavi l’Amministrazione comunale si è adoperata per limitare il disagio alla cittadinanza e procedere speditamente con la realizzazione della nuova rete.

La rete super-veloce consentirà di accelerare i processi di digitalizzazione sul territorio, a beneficio di cittadini e imprese, consentendo la fruizione di servizi video ad alta definizione, la didattica ed il lavoro a distanza da parte di più persone, la condivisione di contenuti, la gestione di videocamere e sensori da remoto ed i servizi di realtà virtuale di ultima generazione. Inoltre, la fibra ottica contribuirà ad aiutare l’ambiente grazie alla riduzione delle emissioni di CO2.

Anche nella frazione di Nirano è arrivata la possibilità di connettersi in internet con tecnologia radio FWA a 30 mega.

“Finalmente riusciamo a ridurre il digital divide infrastrutturale che da diversi anni penalizzava uno dei distretti produttivi più importanti della nazione e lasciava isolata l’intera frazione di Nirano. Ovviamente questo è un ulteriore passo importante in direzione di una cittadinanza digitale che in futuro speriamo riesca ad abbracciare tutta la nostra città, dal singolo cittadino alla grande impresa.”, sottolinea l’assessore alla digitalizzazione del Comune di Fiorano Modenese, Luca Busani.

Per sapere dove la fibra è stata posata e quindi dove gli operatori di telecomunicazioni potrebbero renderla disponibile a imprese e privati occorre collegarsi al sito dell’Osservatorio Connettività della regione Emilia Romagna: https://osscon.lepida.it/cabled