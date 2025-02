Residua nuvolosità alta e stratificata fino al primo mattino, poi sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Temperature minime in diminuzione con valori intorno allo zero nei centri urbani, di qualche grado superiori nel riminese e leggermente inferiori in aree extraurbane. Massime in lieve aumento con valori intorno a 8/9 gradi. Venti deboli o quasi assenti dai quadranti settentrionali. Mare poco mosso.

(Arpae)