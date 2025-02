Il progetto “Fidati di noi”, lanciato dal Comune di Scandiano per incentivare l’utilizzo degli immobili sfitti a favore di famiglie in difficoltà, ha già registrato un promettente successo nelle prime settimane dal suo avvio. Quattro proprietari hanno chiesto informazioni per aderire all’iniziativa, mettendo a disposizione i propri alloggi grazie alle garanzie e ai vantaggi offerti dal programma.

Si tratta di un segnale incoraggiante che conferma la validità della strategia dell’Unione dei Comuni Tresinaro-Secchia nell’affrontare l’emergenza abitativa. “Fidati di noi” si propone come un’opportunità vantaggiosa sia per i proprietari, che possono beneficiare dell’esenzione IMU e della certezza del pagamento del canone, sia per coloro che necessitano di una casa, offrendo loro una sistemazione sicura e dignitosa.

Grazie alla collaborazione con l’Agenzia per la Casa (ACER), il progetto garantisce ai proprietari l’affitto pagato direttamente dall’ente, l’assenza di rischi legati alla morosità e la sicurezza di un immobile mantenuto in ottime condizioni. Inoltre, la flessibilità contrattuale, che prevede formule di locazione da 1 a 18 mesi, rappresenta un ulteriore incentivo per chi possiede un immobile sfitto.

L’assessore alle Politiche Abitative del Comune di Scandiano, Giuseppe Pagani, ha espresso soddisfazione per l’ottimo riscontro iniziale: “Vedere già nei primi giorni l’adesione concreta di quattro proprietari ci conferma che siamo sulla strada giusta. Questo progetto è una risposta concreta all’emergenza abitativa e una grande opportunità per i proprietari che vogliono valorizzare i loro immobili senza preoccupazioni. Ringraziamo chi ha scelto di fidarsi di noi e ci auguriamo che sempre più cittadini possano cogliere questa opportunità.”

Con oltre 1.400 abitazioni vuote nel territorio, “Fidati di noi” rappresenta una concreta occasione per trasformare gli immobili inutilizzati in una risorsa per la comunità. L’invito del Comune di Scandiano è rivolto a tutti i proprietari che desiderano ottenere un reddito sicuro, senza rischi e con garanzie affidabili.

Per maggiori informazioni e per aderire al progetto, è possibile contattare il Comune di Scandiano o l’Unione dei Comuni Tresinaro-Secchia.