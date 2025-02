Durante un servizio perlustrativo i militari della Stazione Carabinieri di Cadelbosco Sopra hanno notato tre giovani, di età compresa tra i 25 e i 27 anni, all’interno di un’auto regolarmente parcheggiata in via Don Pellegrino d’Oglio. Insospettiti dal loro atteggiamento, i carabinieri si sono avvicinati per un controllo, notando che uno dei ragazzi cercava di occultare qualcosa sotto il fondoschiena. L’oggetto in questione è risultato essere un mozzicone di sigaretta artigianale. A quel punto, i militari hanno identificato i tre giovani e approfondito i controlli, chiedendo se fossero in possesso di sostanze stupefacenti. Il 25enne ha consegnato spontaneamente un pacchetto di fazzoletti contenente 13 involucri: 12 con cocaina per un peso complessivo di oltre 4 grammi e uno con una modica quantità di hashish. Inoltre, all’interno del suo portafogli è stata trovata la somma di 140 euro.

La droga e il denaro sono stati posti sotto sequestro mentre, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia il 25enne, straniero e senza fissa dimora. Il fatto è successo la notte del 19 febbraio, intorno all’1:30, in via Don Pellegrino d’Oglio a Cadelbosco Sopra.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.