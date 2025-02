Quattro pomeriggi per liberare da possibili rifiuti e cartacce il percorso che ogni mattina si percorre con il Pedibus per arrivare a piedi a scuola: sono quelli che bambini, genitori, studenti e semplici cittadini potranno trascorrere insieme per contribuire a tenere pulito il tragitto delle quattro linee del servizio che ogni giorno viene utilizzato da decine di bambini per arrivare in classe in modo sicuro e sostenibile.

Si comincia domenica 2 marzo dalle 15 alle 17 con il pedibus “Donini-Cicogna” (ritrovo in via Vignano 6 nei pressi della fermata del parco giochi). Una settimana dopo, il 9 marzo dalle 15 alle 17, tocca al pedibus Donini-Via Giovanni Paolo II (ritrovo nella saletta del centro giovanile “Fermento” in via Giovanni Paolo II 3) mentre l’appuntamento con il pedibus Don Milani-Ponticella sarà sabato 29 marzo sempre dalle 15 alle 17 con ritrovo nel piazzale Giovanni Pascoli. Chiude il primo ciclo di “Puli-Pedibus” quello dedicato al percorso delle “Mariele Ventre” (ritrovo nel parcheggio accanto al parco dello scautismo in via Venezia) sabato 5 aprile dalle 14 alle 16.

“Questi pomeriggi passati assieme ci aiuteranno ad avere un percorso sempre più pulito, senza cartacce o altri rifiuti che purtroppo spesso sono presenti lungo i tragitti che i Pedibus percorrono ogni giorno e che non possono essere raccolti per non arrivare in ritardo in classe – spiega l’assessora ai servizi educativi, inclusione scolastica e servizi integrativi, Lucia Chiodini – Si tratta di un’iniziativa che ha come obiettivo quello di aumentare la consapevolezza ambientale dei nostri ragazzi, abituarli a prendersi cura e a rispettare gli spazi comuni attraverso anche la promozione di un progetto, come quello del Pedibus, che unisce sostenibilità ambientale, benessere psicofisico e socialità”.

Alle giornate sono invitati tutti gli iscritti al Pedibus (accompagnati da un familiare) ma l’iniziativa è aperta anche agli accompagnatori, agli studenti delle scuole del territorio e a tutti i cittadini. Per partecipare è necessario compilare un modulo disponibile sul sito del Comune di San Lazzaro di Savena al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZInlqEMGb4LLVyeLvH8jUp-0cheb89xtbF2K0Hxk043YZpQ/viewform

L’attrezzatura necessaria per le azioni di pulizia verrà fornita dal Comune ma chi ne fosse già in possesso potrà portare agli appuntamenti guanti e pinze per raccogliere i rifiuti. In caso di maltempo le iniziative verranno riprogrammate in una data successiva.