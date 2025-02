Domenica 23 febbraio a Fiorano Modenese sono in programma due iniziative organizzate da associazioni del territorio con il patrocinio del Comune.

Alle 17.00, al Centro culturale Via Vittorio Veneto (via Vittorio Veneto, 94) ritorna la rassegna “Cenacolo letterario” in cui vengono presentati personaggi e libri classici della letteratura italiana ed internazionale. Tina de Falco presenterà il romanzo di Honoré de Balzac “Papà Goriot” che racconta l’amore di un padre, ex pastaio, che riesce a mettere insieme un enorme patrimonio e a far sposare le figlie con un conte e con un banchiere. Le ama di un amore quasi patologico, e per soddisfare ogni loro più piccolo capriccio si riduce sul lastrico. La presentazione verrà arricchita da immagini e letture dell’attrice e fotografa Franca Lovino e dall’accompagnamento musicale del Maestro Gen Llukaci.

Alle ore 17.00, a Villa Cuoghi, presso la propria sede, l’associazione Amici della Musica Nino Rota, propone un nuovo incontro del ciclo “Lezioni di musica”. Tema della giornata “Il Classicismo in musica” presentato dal maestro Mirco Bondi. Ingresso libero e gratuito. Si ricorda che non è un concerto, ma sono previsti momenti di ascolto.

Alle 18.30 al cinema Astoria, il film drammatico “Maria”, con Angelina Jolie.